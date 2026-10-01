https://1prime.ru/20261001/rst-873855604.html
РСТ прокомментировал приостановку полетов Flydubai в Израиль
РСТ прокомментировал приостановку полетов Flydubai в Израиль - 01.10.2026, ПРАЙМ
РСТ прокомментировал приостановку полетов Flydubai в Израиль
Приостановка полетов Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России, так как у авиакомпании нет прямых рейсов из России в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:33+0300
2026-10-01T14:33+0300
2026-10-01T14:33+0300
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российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Приостановка полетов Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России, так как у авиакомпании нет прямых рейсов из России в Израиль, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
В среду представитель авиакомпании Flydubai сообщил РИА Новости, что полеты перевозчика в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования инцидента на рейсе из Дубая в Тель-Авив.
"Ограничение полетной программы Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России. У авиакомпании нет прямых рейсов из России в Израиль, поэтому ее программа не является источником перевозки российских организованных туристов по этому направлению", - прокомментировали в РСТ.
Там напомнили, что с 2025 года действует рекомендация Минэкономразвития России об ограничении организованных туристических поездок в Израиль и Иран. Следуя этой рекомендации, российские туроператоры не формируют и не продают туры в Израиль.
В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры, летевшие тем рейсом.
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туризм, бизнес, россия, израиль, дубай, тель-авив, flydubai, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, Дубай, Тель-Авив, Flydubai, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ прокомментировал приостановку полетов Flydubai в Израиль
РСТ: ограничение полетов Flydubai в Израиль не повлияет на турпоток из России
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Приостановка полетов Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России, так как у авиакомпании нет прямых рейсов из России в Израиль, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
В среду представитель авиакомпании Flydubai сообщил РИА Новости, что полеты перевозчика в Израиль и обратно будут приостановлены на время проведения расследования инцидента на рейсе из Дубая в Тель-Авив.
"Ограничение полетной программы Flydubai в Израиль не окажет влияния на организованный туристический поток из России. У авиакомпании нет прямых рейсов из России в Израиль, поэтому ее программа не является источником перевозки российских организованных туристов по этому направлению", - прокомментировали в РСТ.
Там напомнили, что с 2025 года действует рекомендация Минэкономразвития России об ограничении организованных туристических поездок в Израиль и Иран. Следуя этой рекомендации, российские туроператоры не формируют и не продают туры в Израиль.
В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры, летевшие тем рейсом.