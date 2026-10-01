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В РСТ оценили выгоду для туризма от запуска ВСМ Москва — Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В РСТ оценили выгоду для туризма от запуска ВСМ Москва — Минск
В РСТ оценили выгоду для туризма от запуска ВСМ Москва — Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
В РСТ оценили выгоду для туризма от запуска ВСМ Москва — Минск
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск увеличит туристический поток на 40-50% уже в первый год запуска, сообщили в Российском союзе... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:58+0300
2026-10-01T21:01+0300
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туризм
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москва
смоленск
минск
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск увеличит туристический поток на 40-50% уже в первый год запуска, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в четверг Минтранс РФ сообщил, что строительство ВСМ Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России. Страны в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. Магистраль пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу. "Я думаю, любое сокращение времени в пути по любому туристическому направлению - это вероятный рост турпотока на десятки процентов. В частности, по маршруту Москва — Минск мы можем ожидать 40–50% уже в первый же год", - цитирует РСТ генерального директора туроператора "Дельфин", члена правления объединения Сергея Ромашкина. По его словам, ускорение железнодорожного сообщения может не только сделать поездки более удобными для уже существующего туристического потока, но и сформировать новый формат путешествий - однодневные экскурсионные поездки. "По российским городам мы видим такие явления, когда РЖД запускает двух-, трех-, четырехчасовые поезда по близлежащим к Москве туристическим направлениям", — отметил он. Ромашкин также указал, что важным условием роста туристического спроса станет стоимость поездки. "Такой поезд не должен быть чрезмерно дорогим … Нужна определенная ценовая сдержанность хотя бы в первые годы, пока маршрут раскручивается", - пояснил он.
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бизнес, туризм, россия, москва, смоленск, минск, российский союз туриндустрии, рст, ржд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, Смоленск, МИНСК, Российский союз туриндустрии, РСТ, РЖД
20:58 01.10.2026 (обновлено: 21:01 01.10.2026)
 
В РСТ оценили выгоду для туризма от запуска ВСМ Москва — Минск

РСТ: ВСМ Москва — Минск увеличит туристический поток на 40-50% уже в первый год

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва-Минск увеличит туристический поток на 40-50% уже в первый год запуска, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в четверг Минтранс РФ сообщил, что строительство ВСМ Москва-Минск планируется после запуска первой такой трассы в России. Страны в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. Магистраль пройдет через Можайск, Вязьму, Смоленск, Красное и Оршу.
"Я думаю, любое сокращение времени в пути по любому туристическому направлению - это вероятный рост турпотока на десятки процентов. В частности, по маршруту Москва — Минск мы можем ожидать 40–50% уже в первый же год", - цитирует РСТ генерального директора туроператора "Дельфин", члена правления объединения Сергея Ромашкина.
По его словам, ускорение железнодорожного сообщения может не только сделать поездки более удобными для уже существующего туристического потока, но и сформировать новый формат путешествий - однодневные экскурсионные поездки.
"По российским городам мы видим такие явления, когда РЖД запускает двух-, трех-, четырехчасовые поезда по близлежащим к Москве туристическим направлениям", — отметил он.
Ромашкин также указал, что важным условием роста туристического спроса станет стоимость поездки.
"Такой поезд не должен быть чрезмерно дорогим … Нужна определенная ценовая сдержанность хотя бы в первые годы, пока маршрут раскручивается", - пояснил он.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАСмоленскМИНСКРоссийский союз туриндустрииРСТРЖД
 
 
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