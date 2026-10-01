https://1prime.ru/20261001/rubl-873832012.html
Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют
Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - 01.10.2026, ПРАЙМ
Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют
Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - его курс укрепился на 1,39% в месячном выражении, следует из анализа... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T04:47+0300
2026-10-01T04:47+0300
2026-10-01T04:47+0300
рынок
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873832012.jpg?1790819273
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - его курс укрепился на 1,39% в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Сильнее всего за месяц подорожал казахстанский тенге, курс которого укрепился на 5,24%. На втором месте оказалась японская иена (+2,13%), а замкнула тройку лидеров южнокорейская вона (+1,79%).
На четвертом месте расположился российский рубль (+1,39%), а следом за ним в первой пятерке была исландская крона, курс которой укрепился на 0,69%.
Сильнее всего просел за месяц курс мексиканского песо (-5,57%). Кроме него, в числе антилидеров по итогам сентября оказались новозеландский доллар, который подешевел к доллару США на 4,43%, и чилийское песо, потерявшее 4,29% своей стоимости.
Также в сентябре заметно просели курсы колумбийского песо (-3,85%) и шведской кроны (-3,67%).
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, сша
Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют
Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - его курс укрепился на 1,39% в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
Сильнее всего за месяц подорожал казахстанский тенге, курс которого укрепился на 5,24%. На втором месте оказалась японская иена (+2,13%), а замкнула тройку лидеров южнокорейская вона (+1,79%).
На четвертом месте расположился российский рубль (+1,39%), а следом за ним в первой пятерке была исландская крона, курс которой укрепился на 0,69%.
Сильнее всего просел за месяц курс мексиканского песо (-5,57%). Кроме него, в числе антилидеров по итогам сентября оказались новозеландский доллар, который подешевел к доллару США на 4,43%, и чилийское песо, потерявшее 4,29% своей стоимости.
Также в сентябре заметно просели курсы колумбийского песо (-3,85%) и шведской кроны (-3,67%).