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Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют

Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - 01.10.2026, ПРАЙМ

Рубль вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют

Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - его курс укрепился на 1,39% в месячном выражении, следует из анализа... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T04:47+0300

2026-10-01T04:47+0300

2026-10-01T04:47+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рубль в сентябре вошел в пятерку самых подорожавших к доллару мировых валют - его курс укрепился на 1,39% в месячном выражении, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Сильнее всего за месяц подорожал казахстанский тенге, курс которого укрепился на 5,24%. На втором месте оказалась японская иена (+2,13%), а замкнула тройку лидеров южнокорейская вона (+1,79%). На четвертом месте расположился российский рубль (+1,39%), а следом за ним в первой пятерке была исландская крона, курс которой укрепился на 0,69%. Сильнее всего просел за месяц курс мексиканского песо (-5,57%). Кроме него, в числе антилидеров по итогам сентября оказались новозеландский доллар, который подешевел к доллару США на 4,43%, и чилийское песо, потерявшее 4,29% своей стоимости. Также в сентябре заметно просели курсы колумбийского песо (-3,85%) и шведской кроны (-3,67%).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, финансы, сша