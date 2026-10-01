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Не хуже, чем в сентябре: аналитики дали прогноз по курсу рубля на октябрь

Не хуже, чем в сентябре: аналитики дали прогноз по курсу рубля на октябрь - 01.10.2026, ПРАЙМ

Не хуже, чем в сентябре: аналитики дали прогноз по курсу рубля на октябрь

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг растет после двух подряд сессий сильного снижения, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:45+0300

2026-10-01T15:45+0300

2026-10-01T15:45+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг растет после двух подряд сессий сильного снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.22 мск рос на 7 копеек (+0,5%), до 12,44 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,34-12,46 рубля. За предыдущие две сессии курс упал на 22 копейки. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 83,75 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 83,51 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг умеренно повышается после двух сессий подряд сильного снижения. В итоге курс китайской валюты вернулся выше уровня 12,4 рубля после обновления накануне минимума с 21 августа (12,32 рубля). "Главным источником краткосрочной неопределенности по-прежнему остается геополитическая премия в курсе валют. Усиление санкционного давления... способно быстро изменить баланс спроса и предложения валюты даже при благоприятной динамике фундаментальных факторов", - комментирует Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.24 мск росла на 2,1%, до 100,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,3%, до 101,7 пункта. Прогнозы В поддержку российской национальной валюты выступают высокие цены на нефть, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "В начале октября ожидаем колебания курсов в диапазонах 82-85 рублей за доллар и 93-96 рублей за евро соответственно. Торги юанем до конца текущей недели, вполне вероятно, продолжатся в коридоре 12,3-12,6 рубля", - добавляет она. Фундаментальный фон для рубля в октябре пока представляется как минимум, не хуже, чем в сентябре, считает Кравченко из ИК "Велес Капитал". "Наши прогнозные оценки среднего курса на октябрь находятся в районе 85 рублей за доллар. С учетом возможной внутримесячной волатильности в базовом сценарии мы ожидаем курс преимущественно в диапазоне 83-87 рублей. При снижении геополитической премии и увеличении предложения экспортной выручки рубль может смещаться к нижней границе этого диапазона. Однако усиление негативных геополитических или санкционных сигналов способно быстро направить курс в сторону 90 рублей за доллар", - добавляет он.

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рынок, торги, россия, рубль, валюта, доллар сша, евро, юань, курсы валют