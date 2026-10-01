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"Оборонительная позиция": аналитики оценили динамику курса рубля - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Оборонительная позиция": аналитики оценили динамику курса рубля
"Оборонительная позиция": аналитики оценили динамику курса рубля - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Оборонительная позиция": аналитики оценили динамику курса рубля
Рубль в четверг снизился к юаню в рамках коррекционного движения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:04+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рубль в четверг снизился к юаню в рамках коррекционного движения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,41 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.38 мск дорожал на 3,15%, до 101,12 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,34%. При этом курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,34-12,46 рубля. "Рубль после контратаки занял оборонительную позицию. Импульс импорта и окончание налогового периода не дают рублю развить наступление. В курс идут цены июля-августа, и это подкрепляется жестким курсом ЦБ. Правда, индекс российских гособлигаций RGBI ушел к 111 пунктам, спрос на рублевый долг снижается", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В Китае, основном торговом партнере РФ, начались длинные выходные, и российский валютный рынок стал относительно спокойным. Умеренное ослабление рубля наблюдалось в первую очередь в рамках коррекции, глубина которой ограничивалась заметно выросшими ценами на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы В целом в текущих условиях курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,30-12,55 рубля за юань, считает Григорьев. "Краткосрочный прогноз по курсу рубля: к доллару - 83-85, к юаню - 12,3-12,5 рубля", - заключает Смирнов.
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рынок, китай, россия, рубль, валюта
Рынок, КИТАЙ, Экономика, РОССИЯ, рубль, валюта
20:04 01.10.2026 (обновлено: 20:06 01.10.2026)
 
"Оборонительная позиция": аналитики оценили динамику курса рубля

Григорьев: курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,30-12,55 рубля за юань

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рубль в четверг снизился к юаню в рамках коррекционного движения, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 4 копейки, до 12,41 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.38 мск дорожал на 3,15%, до 101,12 доллара за баррель.
За день юань вырос на 0,34%. При этом курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,34-12,46 рубля.
"Рубль после контратаки занял оборонительную позицию. Импульс импорта и окончание налогового периода не дают рублю развить наступление. В курс идут цены июля-августа, и это подкрепляется жестким курсом ЦБ. Правда, индекс российских гособлигаций RGBI ушел к 111 пунктам, спрос на рублевый долг снижается", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
"В Китае, основном торговом партнере РФ, начались длинные выходные, и российский валютный рынок стал относительно спокойным. Умеренное ослабление рубля наблюдалось в первую очередь в рамках коррекции, глубина которой ограничивалась заметно выросшими ценами на нефть", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

В целом в текущих условиях курс может продолжить движение внутри диапазона в 12,30-12,55 рубля за юань, считает Григорьев.
"Краткосрочный прогноз по курсу рубля: к доллару - 83-85, к юаню - 12,3-12,5 рубля", - заключает Смирнов.
 
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