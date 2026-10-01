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На развитие авиационной промышленности выделят 130,7 миллиарда рублей

На развитие авиационной промышленности выделят 130,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На развитие авиационной промышленности выделят 130,7 миллиарда рублей

Проект бюджета РФ предусматривает выделение в 2027-2029 годах 130,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие авиационной промышленности", следует | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T11:45+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ предусматривает выделение в 2027-2029 годах 130,7 миллиарда рублей на государственную программу "Развитие авиационной промышленности", следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на предстоящие три года. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Развитие авиационной промышленности" запланированы в 2027 году в объеме 37 349,5 млн рублей, в 2028 году - 50 749,1 млн рублей и в 2029 году - 42 574,2 млн рублей", - говорится в документе. Отмечается, что большая часть ассигнований приходится на федеральный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Также средства будут выделяться на проекты "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" и "Государственная поддержка авиационной промышленности". Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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бизнес, россия, госдума