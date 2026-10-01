Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/rubli-873842622.html
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей
Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
технологии
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873842622.jpg?1790844552
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период и пакет документов к нему. В рамках федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" на технологии сетей 6G в 2027 году из бюджета предусмотрено 249,4 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годах - по 498,9 миллиона рублей. Первые сети связи пятого поколения были запущены в России в середине сентября. Стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, госдума
Технологии, РОССИЯ, Госдума
11:49 01.10.2026
 
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей

На разработку критических технологий для сетей 5G Advanced/6G выделят 1,2 млрд рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период и пакет документов к нему.
В рамках федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" на технологии сетей 6G в 2027 году из бюджета предусмотрено 249,4 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годах - по 498,9 миллиона рублей.
Первые сети связи пятого поколения были запущены в России в середине сентября. Стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.
 
ТехнологииРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала