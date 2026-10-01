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На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей

На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей

Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T11:49+0300

технологии

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период и пакет документов к нему. В рамках федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" на технологии сетей 6G в 2027 году из бюджета предусмотрено 249,4 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годах - по 498,9 миллиона рублей. Первые сети связи пятого поколения были запущены в России в середине сентября. Стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.

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технологии, россия, госдума