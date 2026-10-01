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На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей
Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
2026-10-01T11:49+0300
технологии
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период и пакет документов к нему.
В рамках федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" на технологии сетей 6G в 2027 году из бюджета предусмотрено 249,4 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годах - по 498,9 миллиона рублей.
Первые сети связи пятого поколения были запущены в России в середине сентября. Стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.
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технологии, россия, госдума
Технологии, РОССИЯ, Госдума
На разработку оборудования для сетей связи 5G выделили 1,2 миллиарда рублей
На разработку критических технологий для сетей 5G Advanced/6G выделят 1,2 млрд рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 1,2 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете России на 2027-2029 годы на разработку критических технологий создания оборудования для сетей связи стандарта 5G Advanced/6G, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящий трехлетний период и пакет документов к нему.
В рамках федерального проекта "Прикладные исследования и перспективные разработки" на технологии сетей 6G в 2027 году из бюджета предусмотрено 249,4 миллиона рублей, в 2028 и 2029 годах - по 498,9 миллиона рублей.
Первые сети связи пятого поколения были запущены в России в середине сентября. Стандарт 5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность.