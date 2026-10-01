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На льготные железнодорожные тарифы выделят 19,6 миллиарда рублей
На льготные железнодорожные тарифы выделят 19,6 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На льготные железнодорожные тарифы выделят 19,6 миллиарда рублей
Субсидии в размере 19,6 миллиарда рублей планируется выделить из госбюджета в 2027-2029 годах на льготные железнодорожные тарифы для перевозки... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T11:52+0300
2026-10-01T11:52+0300
бизнес
сельское хозяйство
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субсидии в размере 19,6 миллиарда рублей планируется выделить из госбюджета в 2027-2029 годах на льготные железнодорожные тарифы для перевозки сельскохозяйственной продукции, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. В пояснительной записке к нему приведен блок по бюджетным ассигнованиям по разделу "Национальная экономика".
"Субсидии… на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства: в 2027 году - 8 084,5 млн рублей, в 2028 году - 5 773,7 млн рублей, в 2029 году - 5 773,7 млн рублей", - говорится в записке.
Речь идет о бюджетных ассигнованиях "Российским железным дорогам", "Крымской железной дороге" и "Железным дорогам Новороссии".
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бизнес, сельское хозяйство, госдума
Бизнес, Сельское хозяйство, Госдума
На льготные железнодорожные тарифы выделят 19,6 миллиарда рублей
На льготные железнодорожные тарифы в 2027-2029 годах выделят 19,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субсидии в размере 19,6 миллиарда рублей планируется выделить из госбюджета в 2027-2029 годах на льготные железнодорожные тарифы для перевозки сельскохозяйственной продукции, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. В пояснительной записке к нему приведен блок по бюджетным ассигнованиям по разделу "Национальная экономика".
"Субсидии… на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства: в 2027 году - 8 084,5 млн рублей, в 2028 году - 5 773,7 млн рублей, в 2029 году - 5 773,7 млн рублей", - говорится в записке.
Речь идет о бюджетных ассигнованиях "Российским железным дорогам", "Крымской железной дороге" и "Железным дорогам Новороссии".