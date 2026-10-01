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На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей

На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей

Более 470 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на 2027-2029 годы, следует... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:57+0300

2026-10-01T12:57+0300

2026-10-01T12:57+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 470 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. Так, на 2027 год бюджетные ассигнования на нацпроект по цифровой трансформации запланированы в объеме 147,056 миллиарда рублей, в 2028 году – 163,141 миллиарда, а в 2029 году – 160,462 миллиарда рублей. В том числе на федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" за три года планируется выделить более 29 миллиардов рублей, на проект "Искусственный интеллект" - более 35 миллиардов, на проект "Отечественные решения" - более 30 миллиардов рублей. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, госдума