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На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей
На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей
Более 470 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на 2027-2029 годы, следует... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:57+0300
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2026-10-01T12:57+0300
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 470 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
Так, на 2027 год бюджетные ассигнования на нацпроект по цифровой трансформации запланированы в объеме 147,056 миллиарда рублей, в 2028 году – 163,141 миллиарда, а в 2029 году – 160,462 миллиарда рублей.
В том числе на федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" за три года планируется выделить более 29 миллиардов рублей, на проект "Искусственный интеллект" - более 35 миллиардов, на проект "Отечественные решения" - более 30 миллиардов рублей.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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финансы, россия, госдума
На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей
На нацпроект по цифровой трансформации выделят более 470 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 470 миллиардов рублей предусмотрено в федеральном бюджете на нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на 2027-2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
Так, на 2027 год бюджетные ассигнования на нацпроект по цифровой трансформации запланированы в объеме 147,056 миллиарда рублей, в 2028 году – 163,141 миллиарда, а в 2029 году – 160,462 миллиарда рублей.
В том числе на федеральный проект "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы" за три года планируется выделить более 29 миллиардов рублей, на проект "Искусственный интеллект" - более 35 миллиардов, на проект "Отечественные решения" - более 30 миллиардов рублей.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.