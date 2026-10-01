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На развитие Калининградской области выделят около 83 миллиардов рублей

На развитие Калининградской области выделят около 83 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На развитие Калининградской области выделят около 83 миллиардов рублей

Около 83 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в период с... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:43+0300

2026-10-01T13:43+0300

2026-10-01T13:44+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Около 83 миллиардов рублей выделят из бюджета РФ на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в период с 2027 по 2029 годы, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Калининградской области" запланированы в 2027 году в объеме 24 883,7 миллиона рублей, в 2028 году - 29 737,0 миллиона рублей и в 2029 году - 28 251,4 миллиона рублей", - говорится в документе.

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россия, госдума