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На развитие сельского хозяйства в 2027 году выделят 261,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На развитие сельского хозяйства в 2027 году выделят 261,7 миллиарда рублей
На развитие сельского хозяйства в 2027 году выделят 261,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие сельского хозяйства в 2027 году выделят 261,7 миллиарда рублей
Проект федерального бюджета России предусматривает выделение на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:14+0300
2026-10-01T15:20+0300
сельское хозяйство
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России предусматривает выделение на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 261,7 миллиарда рублей на 2027 год, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия запланированы в 2027 году в объеме 261 743,6 миллиона рублей, в 2028 году - 304 564,0 миллиона рублей и в 2029 году - 306 053,5 миллиона рублей", - говорится в документе. Кроме того, на реализацию госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" запланировано порядка 18,7 миллиарда рублей в 2027 году, в 2028 году - почти 10,5 миллиарда рублей и в 2029 году - 10,9 миллиарда рублей. На обеспечение реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется выделить почти 65,3 миллиарда рублей в 2027 году, 53,3 миллиарда рублей в 2028 году и 50,1 миллиарда рублей в 2029 году.
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сельское хозяйство, россия
Сельское хозяйство, РОССИЯ
15:14 01.10.2026 (обновлено: 15:20 01.10.2026)
 
На развитие сельского хозяйства в 2027 году выделят 261,7 миллиарда рублей

Бюджет России на 2027 год предусматривает 261,7 млрд рублей на госпрограмму развития АПК

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета России предусматривает выделение на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 261,7 миллиарда рублей на 2027 год, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия запланированы в 2027 году в объеме 261 743,6 миллиона рублей, в 2028 году - 304 564,0 миллиона рублей и в 2029 году - 306 053,5 миллиона рублей", - говорится в документе.
Кроме того, на реализацию госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" запланировано порядка 18,7 миллиарда рублей в 2027 году, в 2028 году - почти 10,5 миллиарда рублей и в 2029 году - 10,9 миллиарда рублей.
На обеспечение реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется выделить почти 65,3 миллиарда рублей в 2027 году, 53,3 миллиарда рублей в 2028 году и 50,1 миллиарда рублей в 2029 году.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯ
 
 
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