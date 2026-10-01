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"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
"Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:29+0300
2026-10-01T18:29+0300
2026-10-01T18:29+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании.
"В конце сентября типовые оферты о переходе на новую формулу цены с проектами дополнительных соглашений были разосланы всем российским клиентам, хотя бы 1 раз покупавшим алюминий у "Русала" в 2026 году. За три последних рабочих дня сентября принять оферту успели десятки наших российских покупателей, на которых приходится около половины потребления алюминия и сплавов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в октябре эти компании будут получать алюминий по новой формуле, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка.
"Остальные российские клиенты могут принять оферту в октябре или ноябре и перейти на новое ценообразование соответственно с ноября или декабря", - добавляется в сообщении.
ФАС весной предлагала формулу расчета стоимости алюминия в РФ исходя из средней экспортной цены с учетом местных премий в зависимости от объемов поставок по четырем направлениям (Китай, Азия, Европа, Америка) за вычетом логистических расходов, в том числе фрахт, пошлины, сообщал РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.
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россия, китай, азия, европа, русал
РОССИЯ, КИТАЙ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Русал
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
"Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании.
"В конце сентября типовые оферты о переходе на новую формулу цены с проектами дополнительных соглашений были разосланы всем российским клиентам, хотя бы 1 раз покупавшим алюминий у "Русала" в 2026 году. За три последних рабочих дня сентября принять оферту успели десятки наших российских покупателей, на которых приходится около половины потребления алюминия и сплавов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в октябре эти компании будут получать алюминий по новой формуле, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка.
"Остальные российские клиенты могут принять оферту в октябре или ноябре и перейти на новое ценообразование соответственно с ноября или декабря", - добавляется в сообщении.
ФАС весной предлагала формулу расчета стоимости алюминия в РФ исходя из средней экспортной цены с учетом местных премий в зависимости от объемов поставок по четырем направлениям (Китай, Азия, Европа, Америка) за вычетом логистических расходов, в том числе фрахт, пошлины, сообщал РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.