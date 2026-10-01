https://1prime.ru/20261001/rusavshij-873870513.html

"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий

"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий

"Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:29+0300

2026-10-01T18:29+0300

2026-10-01T18:29+0300

россия

китай

азия

европа

русал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873870513.jpg?1790868570

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании. "В конце сентября типовые оферты о переходе на новую формулу цены с проектами дополнительных соглашений были разосланы всем российским клиентам, хотя бы 1 раз покупавшим алюминий у "Русала" в 2026 году. За три последних рабочих дня сентября принять оферту успели десятки наших российских покупателей, на которых приходится около половины потребления алюминия и сплавов", - сказано в сообщении. Отмечается, что в октябре эти компании будут получать алюминий по новой формуле, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка. "Остальные российские клиенты могут принять оферту в октябре или ноябре и перейти на новое ценообразование соответственно с ноября или декабря", - добавляется в сообщении. ФАС весной предлагала формулу расчета стоимости алюминия в РФ исходя из средней экспортной цены с учетом местных премий в зависимости от объемов поставок по четырем направлениям (Китай, Азия, Европа, Америка) за вычетом логистических расходов, в том числе фрахт, пошлины, сообщал РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.

китай

азия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, азия, европа, русал