Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/rusavshij-873870513.html
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий
"Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:29+0300
2026-10-01T18:29+0300
россия
китай
азия
европа
русал
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873870513.jpg?1790868570
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании. "В конце сентября типовые оферты о переходе на новую формулу цены с проектами дополнительных соглашений были разосланы всем российским клиентам, хотя бы 1 раз покупавшим алюминий у "Русала" в 2026 году. За три последних рабочих дня сентября принять оферту успели десятки наших российских покупателей, на которых приходится около половины потребления алюминия и сплавов", - сказано в сообщении. Отмечается, что в октябре эти компании будут получать алюминий по новой формуле, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка. "Остальные российские клиенты могут принять оферту в октябре или ноябре и перейти на новое ценообразование соответственно с ноября или декабря", - добавляется в сообщении. ФАС весной предлагала формулу расчета стоимости алюминия в РФ исходя из средней экспортной цены с учетом местных премий в зависимости от объемов поставок по четырем направлениям (Китай, Азия, Европа, Америка) за вычетом логистических расходов, в том числе фрахт, пошлины, сообщал РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.
китай
азия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, азия, европа, русал
РОССИЯ, КИТАЙ, АЗИЯ, ЕВРОПА, Русал
18:29 01.10.2026
 
"Русал" разослал оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий

"Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" разослал российским клиентам оферты о переходе на новую формулу цены на алюминий, десятки покупателей уже приняли ее, сообщили РИА Новости в компании.
"В конце сентября типовые оферты о переходе на новую формулу цены с проектами дополнительных соглашений были разосланы всем российским клиентам, хотя бы 1 раз покупавшим алюминий у "Русала" в 2026 году. За три последних рабочих дня сентября принять оферту успели десятки наших российских покупателей, на которых приходится около половины потребления алюминия и сплавов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в октябре эти компании будут получать алюминий по новой формуле, рассчитанной исходя из котировок биржевых корзин на экспортных рынках "Русала" с учетом доли каждого рынка.
"Остальные российские клиенты могут принять оферту в октябре или ноябре и перейти на новое ценообразование соответственно с ноября или декабря", - добавляется в сообщении.
ФАС весной предлагала формулу расчета стоимости алюминия в РФ исходя из средней экспортной цены с учетом местных премий в зависимости от объемов поставок по четырем направлениям (Китай, Азия, Европа, Америка) за вычетом логистических расходов, в том числе фрахт, пошлины, сообщал РИА Новости источник, близкий к ходу обсуждения. На данный момент цены на алюминий на внутреннем рынке рассчитываются исходя из котировок на Лондонской биржи металлов, премии в порту Роттердам.
 
РОССИЯКИТАЙАЗИЯЕВРОПАРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала