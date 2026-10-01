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Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53%
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53%
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:20+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,53% - до 2279,83 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,53% и составил 2279,83 пункта