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Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53%

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций по итогам основной сессии вырос на 0,53%

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:20+0300

2026-10-01T19:20+0300

2026-10-01T19:20+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,53%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,53% - до 2279,83 пункта.

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2026

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рынок, акции, россия, мосбиржа