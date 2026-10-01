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"Восходящий треугольник": аналитики оценили динамику на рынке акций России - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Восходящий треугольник": аналитики оценили динамику на рынке акций России
"Восходящий треугольник": аналитики оценили динамику на рынке акций России - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Восходящий треугольник": аналитики оценили динамику на рынке акций России
Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:50+0300
2026-10-01T19:51+0300
экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,53% - до 2279,83 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 862,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 846,32 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дорожал на 2,93%, до 100,9 доллара за баррель. Ввиду отсутствия значимых заявлений и новостей с геополитического контура, сегодня основным фактором поддержки рынка вновь выступает растущая нефть, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Цены на нефть взмыли вверх. SHIA News со ссылкой на спутниковые снимки сообщили о возможном новом ударе по объекту Aramco на востоке Саудовской Аравии. После йеменского ракетного удара замечен столб дыма в районе нефтепровода "Восток - Запад" или расположенного рядом объекта. Напомним, перекачка по трубопроводу возобновилась менее недели назад", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Рост цен на нефть не оказывал пока заметной поддержки экспортерам, а геополитические новости были смешанными. Инвесторы в основном отыгрывали корпоративные события, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции "Т-Технологий" (+3,76%), "ИКС 5" (+3,10%), "Аэрофлота" (+3,07%), "Озона" (+2,93%), "Россетей" (+2,38%). "Акции "Озона"… продолжают восстановление после сильной просадки в конце августа, вызванной новостями об атаках на склады компании. Покупки, судя по всему, обеспечиваются в том числе сообщениями СМИ об обсуждении Минфином РФ отсрочки по налогам для "Озона": объем возможной поддержки должно определить правительство", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Ленты" (-2,42%), Московского кредитного банка (-2,11%), "Самолета" (-1,46%), "Циана" (-1,22%), "Акрона" (-1,08%). Прогнозы Если геополитический фон так и останется спокойным, индекс Мосбиржи неделю закончит вблизи 2265-2280 пунктов, делится Григорьев. "Технически индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в рамках паттерна "Восходящий треугольник" и приближается к вершине фигуры. Это означает, что в ближайшие торговые сессии движение индекса в узком торговом диапазоне может сохраниться", - считает Муштаков. Смирнов ожидает завершение недели в диапазоне 2220-2320 пунктов по индексу Мосбиржи.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, ртс, акции, россия
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, РТС, Акции, РОССИЯ
19:50 01.10.2026 (обновлено: 19:51 01.10.2026)
 
"Восходящий треугольник": аналитики оценили динамику на рынке акций России

Смирнов: индекс Мосбиржи завершит неделю в диапазоне 2220-2320 пунктов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкУдаленная работа трейдера
Удаленная работа трейдера - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом благодаря дорожающей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,53% - до 2279,83 пункта, индекс РТС - на 0,9%, до 862,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,15%, до 846,32 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дорожал на 2,93%, до 100,9 доллара за баррель.
Ввиду отсутствия значимых заявлений и новостей с геополитического контура, сегодня основным фактором поддержки рынка вновь выступает растущая нефть, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Цены на нефть взмыли вверх. SHIA News со ссылкой на спутниковые снимки сообщили о возможном новом ударе по объекту Aramco на востоке Саудовской Аравии. После йеменского ракетного удара замечен столб дыма в районе нефтепровода "Восток - Запад" или расположенного рядом объекта. Напомним, перекачка по трубопроводу возобновилась менее недели назад", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Рост цен на нефть не оказывал пока заметной поддержки экспортерам, а геополитические новости были смешанными. Инвесторы в основном отыгрывали корпоративные события, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции "Т-Технологий" (+3,76%), "ИКС 5" (+3,10%), "Аэрофлота" (+3,07%), "Озона" (+2,93%), "Россетей" (+2,38%).
"Акции "Озона"… продолжают восстановление после сильной просадки в конце августа, вызванной новостями об атаках на склады компании. Покупки, судя по всему, обеспечиваются в том числе сообщениями СМИ об обсуждении Минфином РФ отсрочки по налогам для "Озона": объем возможной поддержки должно определить правительство", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - акции "Ленты" (-2,42%), Московского кредитного банка (-2,11%), "Самолета" (-1,46%), "Циана" (-1,22%), "Акрона" (-1,08%).

Прогнозы

Если геополитический фон так и останется спокойным, индекс Мосбиржи неделю закончит вблизи 2265-2280 пунктов, делится Григорьев.
"Технически индекс Мосбиржи продолжает консолидацию в рамках паттерна "Восходящий треугольник" и приближается к вершине фигуры. Это означает, что в ближайшие торговые сессии движение индекса в узком торговом диапазоне может сохраниться", - считает Муштаков.
Смирнов ожидает завершение недели в диапазоне 2220-2320 пунктов по индексу Мосбиржи.
 
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