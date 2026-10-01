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РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
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РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива
РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива
РЖД в 2027 году планируется выделить субсидию 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки моторного топлива на Дальний Восток и в Сибирь, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:29+0300
2026-10-01T13:23+0300
бизнес
россия
дальний восток
ржд
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2027 году планируется выделить субсидию 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки моторного топлива на Дальний Восток и в Сибирь, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму. "Субсидия открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории Российской Федерации, в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа", - говорится в записке. В частности, в 2027 и 2028 годах запланированы средства по 6,8 миллиарда рублей, в 2029 году – 6,7 миллиарда рублей. Указано, что в текущем году эта сумма составила 5,8 миллиарда рублей.
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бизнес, россия, дальний восток, ржд, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, РЖД, Госдума
12:29 01.10.2026 (обновлено: 13:23 01.10.2026)
 
РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива

РЖД в 2027 году выделят 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки топлива

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. РЖД в 2027 году планируется выделить субсидию 6,8 миллиарда рублей на льготные перевозки моторного топлива на Дальний Восток и в Сибирь, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Правительство России в среду внесло проект бюджета на предстоящую трехлетку в Госдуму.
"Субсидия открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении моторного топлива, предназначенного для реализации на территории Российской Федерации, в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа", - говорится в записке.
В частности, в 2027 и 2028 годах запланированы средства по 6,8 миллиарда рублей, в 2029 году – 6,7 миллиарда рублей. Указано, что в текущем году эта сумма составила 5,8 миллиарда рублей.
 
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