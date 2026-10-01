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Правительство заложило в бюджет 40,4 миллиарда рублей от "Сахалина-1"

Правительство заложило в бюджет 40,4 миллиарда рублей от "Сахалина-1" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Правительство заложило в бюджет 40,4 миллиарда рублей от "Сахалина-1"

Правительство России заложило в федеральный бюджет поступление 40,4 миллиарда рублей в 2027 году от нефтегазовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:45+0300

2026-10-01T12:45+0300

2026-10-01T12:45+0300

россия

"сахалин-1"

сахалин-2

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России заложило в федеральный бюджет поступление 40,4 миллиарда рублей в 2027 году от нефтегазовых проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" и Харьягинского месторождения, реализуемых на условиях соглашений о разделе продукции, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Правительство в среду внесло проект трехлетнего бюджета в Госдуму. Согласно документу, регулярные платежи за добычу газа (роялти) по проекту "Сахалин-1" ожидаются в 2027 году на уровне 1,3 миллиарда рублей, а за углеводородное сырье - 24,1 миллиарда рублей. С проекта "Сахалин-2" - 3,6 миллиарда по газу и 7,1 миллиарда по углеводородам. С Харьягинского месторождения - 4,4 миллиарда рублей по углеводородам. В 2026 году, по оценкам правительства, суммарные роялти составят 44 миллиарда рублей. "Сахалин-1" реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Из числа иностранных участников на сегодняшний день доли в нем сохранили индийская ONGC (20%) и японский консорциум Sodeco (30%). Управляющий оператор - структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20%. В "Сахалине-2" японским Mitsui и Mitsubishi в проекте принадлежат доли в 12,5% и 10% соответственно. Основная доля в 77,5% - у "Газпрома". Харьягинское СРП предусматривает освоение одноименного нефтегазового месторождения в Ненецком автономном округе, сейчас в процессе вхождения в него "Петровьетнама", основная доля у "Зарубежнефти".

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россия, "сахалин-1", сахалин-2, госдума