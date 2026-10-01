https://1prime.ru/20261001/samolet-873846511.html

В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу

В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу - 01.10.2026, ПРАЙМ

В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу

Приволжская прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета на автомобильной дороге под Ульяновском, сообщает ведомство на | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T12:42+0300

2026-10-01T12:42+0300

бизнес

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873846511.jpg?1790847735

УФА, 1 окт – ПРАЙМ. Приволжская прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета на автомобильной дороге под Ульяновском, сообщает ведомство на платформе "Макс". Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что на дорогу приземлилась два учебных самолета. "Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам посадки легкомоторного самолета на автодорогу", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун. Пилот не пострадал. Самолет повреждений не получил. "Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество