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В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу
В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу
Приволжская прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета на автомобильной дороге под Ульяновском, сообщает ведомство на | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:42+0300
2026-10-01T12:42+0300
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УФА, 1 окт – ПРАЙМ. Приволжская прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета на автомобильной дороге под Ульяновском, сообщает ведомство на платформе "Макс". Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что на дорогу приземлилась два учебных самолета. "Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам посадки легкомоторного самолета на автодорогу", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По предварительным данным ведомства, в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун. Пилот не пострадал. Самолет повреждений не получил. "Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.
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40
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
12:42 01.10.2026
 
В Ульяновской области легкомоторный самолет сел на автодорогу

Прокуратура выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета под Ульяновском

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УФА, 1 окт – ПРАЙМ. Приволжская прокуратура на транспорте выясняет обстоятельства приземления легкомоторного самолета на автомобильной дороге под Ульяновском, сообщает ведомство на платформе "Макс".
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщали, что на дорогу приземлилась два учебных самолета.
"Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку по обстоятельствам посадки легкомоторного самолета на автодорогу", - сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным ведомства, в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил посадку на автодорогу вблизи поселка Карсун. Пилот не пострадал. Самолет повреждений не получил.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выехали Ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов", - добавили в надзорном ведомстве.
 
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