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Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний
Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний
Самолеты отечественного производства в 2029 году будут составлять 37% флота российских авиакомпаний, следует из паспорта государственной программы "Развитие... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:11+0300
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бизнес
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самолеты отечественного производства в 2029 году будут составлять 37% флота российских авиакомпаний, следует из паспорта государственной программы "Развитие авиационной промышленности". В 2026 году во флоте российских авиакомпаний доля отечественных самолетов составляет 20%. Планируется, что в 2027 году этот показатель вырастет до 25%. В 2028 году доля российских бортов увеличится до 30%, а в 2029 году - до 37%, указано в документе. Ожидается, что вырастет и доля российских вертолетов. Если сейчас она составляет 88,5%, то к 2029 году планируется довести ее до 89,4%. Отмечается, что выполнение этих планов связано с целью увеличения к 2030 году авиационной подвижности населения России не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года. Ранее правительство РФ ставило цель довести долю отечественных самолетов в авиапарке перевозчиков России до 50% в 2030 году.
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бизнес, россия
Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний
Доля отечественных самолетов в 2029 году вырастет до 37% флота российских авиакомпаний
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самолеты отечественного производства в 2029 году будут составлять 37% флота российских авиакомпаний, следует из паспорта государственной программы "Развитие авиационной промышленности".
В 2026 году во флоте российских авиакомпаний доля отечественных самолетов составляет 20%.
Планируется, что в 2027 году этот показатель вырастет до 25%. В 2028 году доля российских бортов увеличится до 30%, а в 2029 году - до 37%, указано в документе.
Ожидается, что вырастет и доля российских вертолетов. Если сейчас она составляет 88,5%, то к 2029 году планируется довести ее до 89,4%.
Отмечается, что выполнение этих планов связано с целью увеличения к 2030 году авиационной подвижности населения России не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года.
Ранее правительство РФ ставило цель довести долю отечественных самолетов в авиапарке перевозчиков России до 50% в 2030 году.