https://1prime.ru/20261001/samolety-873852833.html

Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний

Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний - 01.10.2026, ПРАЙМ

Российские самолеты в 2029 году будут составлять 37% флота авиакомпаний

Самолеты отечественного производства в 2029 году будут составлять 37% флота российских авиакомпаний, следует из паспорта государственной программы "Развитие... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:11+0300

2026-10-01T14:11+0300

2026-10-01T14:13+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873852833.jpg?1790853230

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самолеты отечественного производства в 2029 году будут составлять 37% флота российских авиакомпаний, следует из паспорта государственной программы "Развитие авиационной промышленности". В 2026 году во флоте российских авиакомпаний доля отечественных самолетов составляет 20%. Планируется, что в 2027 году этот показатель вырастет до 25%. В 2028 году доля российских бортов увеличится до 30%, а в 2029 году - до 37%, указано в документе. Ожидается, что вырастет и доля российских вертолетов. Если сейчас она составляет 88,5%, то к 2029 году планируется довести ее до 89,4%. Отмечается, что выполнение этих планов связано с целью увеличения к 2030 году авиационной подвижности населения России не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года. Ранее правительство РФ ставило цель довести долю отечественных самолетов в авиапарке перевозчиков России до 50% в 2030 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия