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"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:40+0300
2026-10-01T09:40+0300
технологии
финансы
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер принял участие в Московском стартап-саммите, который состоялся в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Он был посвящен технологическому предпринимательству и открытым инновациям. "Сбер" - крупнейший банк страны, который, обладая уникальными компетенциями и опытом, трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний. Это просто кладезь кейсов, технологий и всего необходимого венчурным инвесторам. Уверен, что "Сбер" равняется на стандарт качества для венчурного инвестирования и уверенно держит эту планку, на которую ориентируются другие", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Зампред правительства также оценил выставку инновационных технологий. На ней представлены перспективные проекты в медицине и биотехнологиях, образовании и креативных индустриях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и урбанизме, умных устройствах и робототехнике. Каждый из стартапов решает реальные задачи людей и бизнеса.
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технологии, финансы, дмитрий чернышенко
Технологии, Финансы, Дмитрий Чернышенко
09:40 01.10.2026
 
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний

Чернышенко: "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер принял участие в Московском стартап-саммите, который состоялся в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Он был посвящен технологическому предпринимательству и открытым инновациям.
"Сбер" - крупнейший банк страны, который, обладая уникальными компетенциями и опытом, трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний. Это просто кладезь кейсов, технологий и всего необходимого венчурным инвесторам. Уверен, что "Сбер" равняется на стандарт качества для венчурного инвестирования и уверенно держит эту планку, на которую ориентируются другие", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Зампред правительства также оценил выставку инновационных технологий. На ней представлены перспективные проекты в медицине и биотехнологиях, образовании и креативных индустриях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и урбанизме, умных устройствах и робототехнике. Каждый из стартапов решает реальные задачи людей и бизнеса.
 
ТехнологииФинансыДмитрий Чернышенко
 
 
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