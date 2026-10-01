https://1prime.ru/20261001/sber-873835418.html
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:40+0300
2026-10-01T09:40+0300
2026-10-01T09:40+0300
технологии
финансы
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873835418.jpg?1790836821
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер принял участие в Московском стартап-саммите, который состоялся в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Он был посвящен технологическому предпринимательству и открытым инновациям.
"Сбер" - крупнейший банк страны, который, обладая уникальными компетенциями и опытом, трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний. Это просто кладезь кейсов, технологий и всего необходимого венчурным инвесторам. Уверен, что "Сбер" равняется на стандарт качества для венчурного инвестирования и уверенно держит эту планку, на которую ориентируются другие", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Зампред правительства также оценил выставку инновационных технологий. На ней представлены перспективные проекты в медицине и биотехнологиях, образовании и креативных индустриях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и урбанизме, умных устройствах и робототехнике. Каждый из стартапов решает реальные задачи людей и бизнеса.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, дмитрий чернышенко
Технологии, Финансы, Дмитрий Чернышенко
"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
Чернышенко: "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер принял участие в Московском стартап-саммите, который состоялся в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Он был посвящен технологическому предпринимательству и открытым инновациям.
"Сбер" - крупнейший банк страны, который, обладая уникальными компетенциями и опытом, трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний. Это просто кладезь кейсов, технологий и всего необходимого венчурным инвесторам. Уверен, что "Сбер" равняется на стандарт качества для венчурного инвестирования и уверенно держит эту планку, на которую ориентируются другие", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Зампред правительства также оценил выставку инновационных технологий. На ней представлены перспективные проекты в медицине и биотехнологиях, образовании и креативных индустриях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и урбанизме, умных устройствах и робототехнике. Каждый из стартапов решает реальные задачи людей и бизнеса.