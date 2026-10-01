https://1prime.ru/20261001/sber-873835418.html

"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний

"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших технологических компаний

"Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:40+0300

2026-10-01T09:40+0300

2026-10-01T09:40+0300

технологии

финансы

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873835418.jpg?1790836821

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Сбер" трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний, в которой сосредоточены кейсы, технологии и все необходимое венчурным инвесторам, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер принял участие в Московском стартап-саммите, который состоялся в "СберСити", в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Он был посвящен технологическому предпринимательству и открытым инновациям. "Сбер" - крупнейший банк страны, который, обладая уникальными компетенциями и опытом, трансформировался в одну из крупнейших в мире технологических компаний. Это просто кладезь кейсов, технологий и всего необходимого венчурным инвесторам. Уверен, что "Сбер" равняется на стандарт качества для венчурного инвестирования и уверенно держит эту планку, на которую ориентируются другие", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Зампред правительства также оценил выставку инновационных технологий. На ней представлены перспективные проекты в медицине и биотехнологиях, образовании и креативных индустриях, сельском хозяйстве и производстве продуктов питания, строительстве и урбанизме, умных устройствах и робототехнике. Каждый из стартапов решает реальные задачи людей и бизнеса.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, дмитрий чернышенко