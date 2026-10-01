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"Сбер" профинансирует строительство клубного дома на Патриарших прудах
"Сбер" профинансирует строительство клубного дома на Патриарших прудах - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" профинансирует строительство клубного дома на Патриарших прудах
Сбербанк выделил Sminex 23 миллиарда рублей для строительства клубного дома на Патриарших прудах в Москве, говорится в сообщении девелопера. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:14+0300
2026-10-01T18:21+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выделил Sminex 23 миллиарда рублей для строительства клубного дома на Патриарших прудах в Москве, говорится в сообщении девелопера. "На создание клубного дома на Патриарших "Сбер" выделил Sminex 23 миллиарда рублей. В доме 45 квартир и семь пентхаусов", - отмечается в нем. Как указывается в пресс-релизе, речь идет о проекте под названием "Палашевский 11", который визуально будет поделен на три части: одна - с террасами, другая - с фасадом из натурального камня, третья - с фасадом из изумрудно-малахитового стекла (для него изготовят до 1,7 тысячи блоков по индивидуальным чертежам). Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2031 году, добавляется в сообщении. Sminex основан в 2007 году Алексеем Тулуповым. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве.
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недвижимость, бизнес, банки, москва, сбербанк
Недвижимость, Бизнес, Банки, МОСКВА, Сбербанк
"Сбер" профинансирует строительство клубного дома на Патриарших прудах
Сбербанк выделил 23 миллиарда рублей для строительства клубного дома на Патриарших прудах
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сбербанк выделил Sminex 23 миллиарда рублей для строительства клубного дома на Патриарших прудах в Москве, говорится в сообщении девелопера.
"На создание клубного дома на Патриарших "Сбер" выделил Sminex 23 миллиарда рублей. В доме 45 квартир и семь пентхаусов", - отмечается в нем.
Как указывается в пресс-релизе, речь идет о проекте под названием "Палашевский 11", который визуально будет поделен на три части: одна - с террасами, другая - с фасадом из натурального камня, третья - с фасадом из изумрудно-малахитового стекла (для него изготовят до 1,7 тысячи блоков по индивидуальным чертежам).
Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2031 году, добавляется в сообщении.
Sminex основан в 2007 году Алексеем Тулуповым. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве.