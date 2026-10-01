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Правительство определило, как Сбербанк должен отражать атаки БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство определило, как Сбербанк должен отражать атаки БПЛА
Правительство определило, как Сбербанк должен отражать атаки БПЛА - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство определило, как Сбербанк должен отражать атаки БПЛА
Правительство России определило уполномоченных сотрудников Сбербанка, которые смогут принимать решение об отражении атаки БПЛА при их угрозе в отношении... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:32+0300
2026-10-01T21:34+0300
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сбербанк
банк россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России определило уполномоченных сотрудников Сбербанка, которые смогут принимать решение об отражении атаки БПЛА при их угрозе в отношении охраняемых объектов банка и находящихся на них людей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается руководителем подразделения Сбербанка, которому подчинены его работники, подлежащие обеспечению отдельными типами и моделями боевого ручного стрелкового оружия, или работником Сбербанка, подлежащим обеспечению отдельными типами и моделями такого оружия. Они должны принимать решение об отражении атак БПЛА незамедлительно при угрозе применения беспилотников в отношении охраняемых объектов, работников банка или людей, находящихся на этих объектах. В июне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации ("Росинкас"), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов. Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов. Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
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банки, финансы, общество , владимир путин, сбербанк, банк россии, росгвардия
Банки, Финансы, Общество , Владимир Путин, Сбербанк, Банк России, Росгвардия
21:32 01.10.2026 (обновлено: 21:34 01.10.2026)
 
Правительство определило, как Сбербанк должен отражать атаки БПЛА

Правительство определило уполномоченных сотрудников Сбербанка для отражения атак БПЛА

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России определило уполномоченных сотрудников Сбербанка, которые смогут принимать решение об отражении атаки БПЛА при их угрозе в отношении охраняемых объектов банка и находящихся на них людей.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, решение о пресечении функционирования беспилотных аппаратов принимается руководителем подразделения Сбербанка, которому подчинены его работники, подлежащие обеспечению отдельными типами и моделями боевого ручного стрелкового оружия, или работником Сбербанка, подлежащим обеспечению отдельными типами и моделями такого оружия.
Они должны принимать решение об отражении атак БПЛА незамедлительно при угрозе применения беспилотников в отношении охраняемых объектов, работников банка или людей, находящихся на этих объектах.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации ("Росинкас"), Сбербанка и "Спецсвязи России" пресекать атаки беспилотных аппаратов. Делать это они смогут в том числе путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотниками, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения самих аппаратов.
Аналогичные полномочия сейчас есть у ведомственной охраны, силовых структур и Росгвардии.
 
БанкиФинансыОбществоВладимир ПутинСбербанкБанк РоссииРосгвардия
 
 
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