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Сборы с трансграничной онлайн-торговли дадут более 350 миллиардов рублей

Сборы с трансграничной онлайн-торговли дадут более 350 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Сборы с трансграничной онлайн-торговли дадут более 350 миллиардов рублей

Таможенные сборы с трансграничной электронной торговли в ближайшие три года ожидаются в объеме более 350 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T11:49+0300

2026-10-01T12:52+0300

россия

финансы

сша

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Таможенные сборы с трансграничной электронной торговли в ближайшие три года ожидаются в объеме более 350 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы, опубликованной в базе данных Госдумы. Так, в 2027 году поступления по этой статье в бюджет ожидаются в объеме 110,2 миллиарда рублей, в 2028 году - 117 миллиарда рублей, в 2029 году - 124,6 миллиарда рублей. Как отмечается в документе, на динамику прогнозируемых поступлений оказали влияние установление ставки таможенного сбора за совершение таможенных операций в отношении товаров трансграничной электронной торговли, изменение объемов экспорта и импорта и их структуры, а также рост курса доллара США. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Проект бюджета сформирован на основе прогноза, который предполагает, что в 2027 году российская экономика вырастет на 1,4%, а в 2029 году динамика ускорится до 2,4%. Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета РФ на предстоящие три года планируется на уровне около 2% ВВП.

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россия, финансы, сша, госдума