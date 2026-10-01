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Сейм Латвии запретил ввоз сладостей из России и Белоруссии
Сейм Латвии запретил ввоз сладостей из России и Белоруссии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Сейм Латвии запретил ввоз сладостей из России и Белоруссии
Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие запрет на ввоз сладостей, семян и продуктов овощной переработки из России и Белоруссии,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:23+0300
2026-10-01T23:23+0300
2026-10-01T23:23+0300
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие запрет на ввоз сладостей, семян и продуктов овощной переработки из России и Белоруссии, сообщило мнистерство сельского хозяйства республики.
"Запрет на импорт распространяется на такие продукты, как карамель, зефир, печенье, соусы, готовые супы, шоколад и шоколадные конфеты. Также запрет касается семян различных растений, лекарственных трав, специй, масел и мучных изделий. Кроме того, запрещен ввоз патоки и свекольной мякоти из российской и белорусской сахарной свеклы, а также продуктов овощной переработки, таких как консервированные овощи, овощные салаты и яблочное пюре", — говорится на сайте сейма.
С 2024 года в Латвии действует национальный запрет на импорт сельскохозяйственных и кормовых продуктов российского и белорусского происхождения.
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сельское хозяйство, бизнес, латвия, белоруссия, сейм
Сельское хозяйство, Бизнес, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Сейм
Сейм Латвии запретил ввоз сладостей из России и Белоруссии
Сейм Латвии запретил ввоз сладостей и семян из России и Белоруссии
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки, предусматривающие запрет на ввоз сладостей, семян и продуктов овощной переработки из России и Белоруссии, сообщило мнистерство сельского хозяйства республики.
"Запрет на импорт распространяется на такие продукты, как карамель, зефир, печенье, соусы, готовые супы, шоколад и шоколадные конфеты. Также запрет касается семян различных растений, лекарственных трав, специй, масел и мучных изделий. Кроме того, запрещен ввоз патоки и свекольной мякоти из российской и белорусской сахарной свеклы, а также продуктов овощной переработки, таких как консервированные овощи, овощные салаты и яблочное пюре", — говорится на сайте сейма.
С 2024 года в Латвии действует национальный запрет на импорт сельскохозяйственных и кормовых продуктов российского и белорусского происхождения.