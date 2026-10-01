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"Селигдар" получил разрешение на строительство на месторождении в Якутии

"Селигдар" получил разрешение на строительство на месторождении в Якутии - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Селигдар" получил разрешение на строительство на месторождении в Якутии

"Селигдар" получил разрешение Главгосэкспертизы на строительство производственных объектов на месторождении с запасами золота и серебра в Якутии, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:02+0300

2026-10-01T12:02+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Селигдар" получил разрешение Главгосэкспертизы на строительство производственных объектов на месторождении с запасами золота и серебра в Якутии, сообщил полиметаллический холдинг. "Селигдар" получил положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" по проектной документации строительства горного комплекса на месторождении Гладкое в Алданском районе Якутии", - сказано в сообщении. В настоящее время специалисты компании ведут строительство автомобильной дороги протяженностью около 10 километров, которая обеспечит будущую транспортировку руды на производственный комплекс "Самолазовский", где будет производится ее переработка, уточняет "Селигдар". Ранее специалисты компании получили от Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) подтверждение о постановке запасов месторождения на учет. Балансовые запасы Гладкого составляют 1 742 килограмма золота и 15,5 тонн серебра, а забалансовые - 2 583 килограмма золота и 21,8 тонны серебра. Содержание золота в пробах варьируется от 0,1 до 15,5 граммов на тонну при среднем содержании в пределах основного рудного тела около 1,03 грамма на тонну. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в семи субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской и Иркутской областях, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. Запасы золота достигают 295 тонн, запасы олова – 403 тысяч тонн.

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промышленность, бизнес, якутия, бурятия, иркутская область, главгосэкспертиза