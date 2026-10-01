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"Северсталь" усилила трубное направление

"Северсталь" усилила трубное направление - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" усилила трубное направление

"Северсталь" приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

2026-10-01T17:15+0300

бизнес

технологии

московская область

подмосковье

северсталь

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления, это позволит нарастить продажи "Северсталь Сети" на 700 тысяч тонн в год, сообщила компания. "Северсталь" объявляет о покупке производственно-складского комплекса ООО "Дмитровский металлоцентр" (ДМЦ) в Московской области", - сказано в сообщении. Отмечается, что сделка усиливает трубное направление компании "Северсталь Сеть", расширяет ее сервисные возможности для малого и среднего бизнеса и поддерживает стратегию развития дистрибуционного бизнеса в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Интеграция "Дмитровского металлоцентра" позволит нарастить объем реализации "Северсталь Сети" примерно на 700 тысяч тонн в год и создаст дополнительную основу для роста при восстановлении спроса", - приводит пресс-служба слова генерального директора металлургической компании Александра Шевелева. "Дмитровский металлоцентр" - один из крупнейших производственно-складских комплексов Московской области и лидер среди региональных металлосервисных центров. Компания специализируется на выпуске электросварных труб строительного назначения, включая круглые, профильные и оцинкованные трубы малого и среднего диаметра, а также на переработке плоского проката. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия компания увеличила выпуск стали на 3% в годовом выражении - до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна - на 2%, до 5,73 миллиона тонн.

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бизнес, технологии, московская область, подмосковье, северсталь