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"Северсталь" усилила трубное направление - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" усилила трубное направление
"Северсталь" усилила трубное направление - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" усилила трубное направление
"Северсталь" приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:15+0300
2026-10-01T17:15+0300
бизнес
технологии
московская область
подмосковье
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873865071.jpg?1790864156
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления, это позволит нарастить продажи "Северсталь Сети" на 700 тысяч тонн в год, сообщила компания. "Северсталь" объявляет о покупке производственно-складского комплекса ООО "Дмитровский металлоцентр" (ДМЦ) в Московской области", - сказано в сообщении. Отмечается, что сделка усиливает трубное направление компании "Северсталь Сеть", расширяет ее сервисные возможности для малого и среднего бизнеса и поддерживает стратегию развития дистрибуционного бизнеса в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Интеграция "Дмитровского металлоцентра" позволит нарастить объем реализации "Северсталь Сети" примерно на 700 тысяч тонн в год и создаст дополнительную основу для роста при восстановлении спроса", - приводит пресс-служба слова генерального директора металлургической компании Александра Шевелева. "Дмитровский металлоцентр" - один из крупнейших производственно-складских комплексов Московской области и лидер среди региональных металлосервисных центров. Компания специализируется на выпуске электросварных труб строительного назначения, включая круглые, профильные и оцинкованные трубы малого и среднего диаметра, а также на переработке плоского проката. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия компания увеличила выпуск стали на 3% в годовом выражении - до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна - на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
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бизнес, технологии, московская область, подмосковье, северсталь
Бизнес, Технологии, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Северсталь
17:15 01.10.2026
 
"Северсталь" усилила трубное направление

"Северсталь" приобрела "Дмитровский металлоцентр" для усиления трубного направления

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела один из крупнейших производственно-складских комплексов Подмосковья, ООО "Дмитровский металлоцентр", для усиления трубного направления, это позволит нарастить продажи "Северсталь Сети" на 700 тысяч тонн в год, сообщила компания.
"Северсталь" объявляет о покупке производственно-складского комплекса ООО "Дмитровский металлоцентр" (ДМЦ) в Московской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сделка усиливает трубное направление компании "Северсталь Сеть", расширяет ее сервисные возможности для малого и среднего бизнеса и поддерживает стратегию развития дистрибуционного бизнеса в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
"Интеграция "Дмитровского металлоцентра" позволит нарастить объем реализации "Северсталь Сети" примерно на 700 тысяч тонн в год и создаст дополнительную основу для роста при восстановлении спроса", - приводит пресс-служба слова генерального директора металлургической компании Александра Шевелева.
"Дмитровский металлоцентр" - один из крупнейших производственно-складских комплексов Московской области и лидер среди региональных металлосервисных центров. Компания специализируется на выпуске электросварных труб строительного назначения, включая круглые, профильные и оцинкованные трубы малого и среднего диаметра, а также на переработке плоского проката.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания с основными активами в России. По итогам первого полугодия компания увеличила выпуск стали на 3% в годовом выражении - до 5,52 миллиона тонн, производство чугуна - на 2%, до 5,73 миллиона тонн.
 
БизнесТехнологииМосковская областьПОДМОСКОВЬЕСеверсталь
 
 
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