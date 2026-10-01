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На развитие Севморпути в 2027-2029 годах направят более 100 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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На развитие Севморпути в 2027-2029 годах направят более 100 млрд рублей
На развитие Севморпути в 2027-2029 годах направят более 100 млрд рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие Севморпути в 2027-2029 годах направят более 100 млрд рублей
Бюджетные ассигнования в размере более 100 миллиардов рублей будут направлены в 2027-2029 годах на федеральный проект по развитию Северного морского пути,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:38+0300
2026-10-01T11:38+0300
россия
газ
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бюджетные ассигнования в размере более 100 миллиардов рублей будут направлены в 2027-2029 годах на федеральный проект по развитию Северного морского пути, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на следующую трехлетку. Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Согласно пояснительной записке, в ближайшие три года на реализацию проекта по развитию Севморпути будет направлено свыше 100 миллиардов рублей, из которых в 2027 году - 50,2 миллиарда, в 2028 году - почти 14 миллиардов и в 2029 году - 36 миллиардов. Уточняется, что средства, в частности, будут выделены на строительство четырех атомных ледоколов, в том числе головного судна "Лидер", на которое в 2027 году планируется направить свыше 26,7 миллиарда рублей. Также в следующем году 9,8 миллиарда рублей планируется выделить из бюджета на развитие портовой инфраструктуры Севморпути и реконструкцию морского канала.
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россия, газ, госдума
РОССИЯ, Газ, Госдума
11:38 01.10.2026
 
На развитие Севморпути в 2027-2029 годах направят более 100 млрд рублей

На развитие Севморпути направят более 100 миллиардов рублей в 2027-2029 годах

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бюджетные ассигнования в размере более 100 миллиардов рублей будут направлены в 2027-2029 годах на федеральный проект по развитию Северного морского пути, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на следующую трехлетку.
Правительство России в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Согласно пояснительной записке, в ближайшие три года на реализацию проекта по развитию Севморпути будет направлено свыше 100 миллиардов рублей, из которых в 2027 году - 50,2 миллиарда, в 2028 году - почти 14 миллиардов и в 2029 году - 36 миллиардов.
Уточняется, что средства, в частности, будут выделены на строительство четырех атомных ледоколов, в том числе головного судна "Лидер", на которое в 2027 году планируется направить свыше 26,7 миллиарда рублей.
Также в следующем году 9,8 миллиарда рублей планируется выделить из бюджета на развитие портовой инфраструктуры Севморпути и реконструкцию морского канала.
 
РОССИЯГазГосдума
 
 
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