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На Шри-Ланке слон пытался украсть рюкзак россиянки

На Шри-Ланке слон пытался украсть рюкзак россиянки - 01.10.2026, ПРАЙМ

На Шри-Ланке слон пытался украсть рюкзак россиянки

Россиянке потребовалась медицинская помощь из-за травм после неожиданной встречи со слоном на Шри-Ланке, который пытался украсть ее рюкзак, рассказали РИА... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T07:18+0300

2026-10-01T07:18+0300

2026-10-01T07:18+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россиянке потребовалась медицинская помощь из-за травм после неожиданной встречи со слоном на Шри-Ланке, который пытался украсть ее рюкзак, рассказали РИА Новости в страховой компании "Росгосстрах". "На Шри-Ланке девушка получила травмы при встрече со слоном, когда ехала на тук-туке. Животное вышло на дорогу и потянулось, чтобы забрать ее рюкзак с фруктами, документами и деньгами. Когда туристка попыталась удержать вещи, слон схватил ее и бросил на землю. В результате девушке потребовалась медицинская помощь из-за травм руки, глаза и спины", - рассказали в страховой компании. Там проанализировали необычные происшествия с клиентами, которые привели к страховым выплатам. По данным страховщика, в текущем году такие происшествия не были редкими. Еще один страховой случай на Шри-Ланке был связан с морем. "Туристку укусило неизвестное существо, однако первые дни после происшествия серьезных симптомов не было. Позже место укуса начало воспаляться, и женщине пришлось обратиться к врачу", - рассказали в компании. Еще одной путешественнице из России понадобились медицинская помощь и вакцинация от столбняка после контакта с морской черепахой. "Именно такие ситуации становятся частью страховой практики: они помогают учитывать риски, которые в повседневной жизни могут казаться слишком маловероятными, чтобы задумываться о них заранее", - прокомментировали в компании.

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бизнес, общество , россия, шри-ланка, росгосстрах