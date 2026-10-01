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Путин рассказал, какого преимущества лишили Швейцарию под давлением извне

Путин рассказал, какого преимущества лишили Швейцарию под давлением извне - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, какого преимущества лишили Швейцарию под давлением извне

Швейцарию под давлением извне лишили главного преимущества - банковской тайны, и она утратила привлекательность как банковский центр, заявил президент РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:39+0300

2026-10-01T21:39+0300

2026-10-01T21:39+0300

россия

мировая экономика

швейцария

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Швейцарию под давлением извне лишили главного преимущества - банковской тайны, и она утратила привлекательность как банковский центр, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот взяли под давлением извне лишили Швейцарию одного из главных своих преимуществ в мировой финансовой системе. По сути, ликвидировали банковскую тайну. И все, и Швейцария перестала быть таким привлекательным центром мировой банковской системы в одночасье", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что Россия приветствует нейтралитет Швейцарии, но этот статус подразумевает, что страна должна была стоять в стороне от антироссийских санкций.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, мировая экономика, швейцария, владимир путин, валдай