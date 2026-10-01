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Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо
Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо - 01.10.2026, ПРАЙМ
Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо
Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо (SAF), им с 1 октября облагаются все билеты на рейсы с начала 2027 года. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:40+0300
2026-10-01T00:40+0300
бизнес
сингапур
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо (SAF), им с 1 октября облагаются все билеты на рейсы с начала 2027 года. "Управление гражданской авиации Сингапура запустит сбор на экологичное авиационное топливо для... всех пассажиров, рейсов авиации общего назначения и деловых полетов, вылетающих из Сингапура с 1 января 2027 года", - говорится на сайте управления. Сбор будет взиматься с рейсов из Сингапура и начнет применяться к билетам и авиационным услугам, проданным с 1 октября этого года. При этом, если пассажир приобретет билет после вступления мер в силу, но вылет ожидается до 1 января 2027 - сбор взиматься не будет. Через год Сингапур планирует ввести аналогичный сбор и на грузовые рейсы: он начнет действовать с 1 октября 2027 года и будет применяться к рейсам, которые будут осуществляться с 1 января 2028 года. Агентом по сбору с экологичного авиационного топлива назначена некоммерческая компания Singapore Sustainable Aviation Fuel Company. Все деньги, полученные со сборов, будут направлены в специальный фонд SAF и использоваться для закупки данного вида топлива, а также покрытия соответствующих административных расходов. Закупкой, управлением, учетом и распределением топлива будет заниматься Singapore Sustainable Aviation Fuel Company. В августе 2026 года компания уже успешно завершила первую пробную закупку экологичного авиационного топлива. Данная закупка была осуществлена, чтобы проверить готовность операционных, коммерческих и бухгалтерских процессов.
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бизнес, сингапур
Бизнес, СИНГАПУР
00:40 01.10.2026
 
Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо

Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сингапур первым в мире вводит сбор на экологичное авиационное топливо (SAF), им с 1 октября облагаются все билеты на рейсы с начала 2027 года.
"Управление гражданской авиации Сингапура запустит сбор на экологичное авиационное топливо для... всех пассажиров, рейсов авиации общего назначения и деловых полетов, вылетающих из Сингапура с 1 января 2027 года", - говорится на сайте управления.
Сбор будет взиматься с рейсов из Сингапура и начнет применяться к билетам и авиационным услугам, проданным с 1 октября этого года.
При этом, если пассажир приобретет билет после вступления мер в силу, но вылет ожидается до 1 января 2027 - сбор взиматься не будет.
Через год Сингапур планирует ввести аналогичный сбор и на грузовые рейсы: он начнет действовать с 1 октября 2027 года и будет применяться к рейсам, которые будут осуществляться с 1 января 2028 года.
Агентом по сбору с экологичного авиационного топлива назначена некоммерческая компания Singapore Sustainable Aviation Fuel Company.
Все деньги, полученные со сборов, будут направлены в специальный фонд SAF и использоваться для закупки данного вида топлива, а также покрытия соответствующих административных расходов. Закупкой, управлением, учетом и распределением топлива будет заниматься Singapore Sustainable Aviation Fuel Company.
В августе 2026 года компания уже успешно завершила первую пробную закупку экологичного авиационного топлива. Данная закупка была осуществлена, чтобы проверить готовность операционных, коммерческих и бухгалтерских процессов.
 
БизнесСИНГАПУР
 
 
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