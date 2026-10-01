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США выдвинули ультиматум Европе, пишут СМИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
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США выдвинули ультиматум Европе, пишут СМИ
США выдвинули ультиматум Европе, пишут СМИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
США выдвинули ультиматум Европе, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:14+0300
2026-10-01T17:15+0300
мировая экономика
сша
израиль
иран
дональд трамп
politico
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника. По данным агентства, американская сторона предупредила Францию и Германию, что отказ от высвобождения резервов может привести к запрету на экспорт дизельного топлива из США. Во вторник средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделей ранее исторического максимума в 6,53 доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Ранее Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
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мировая экономика, сша, израиль, иран, дональд трамп, politico
Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Politico
17:14 01.10.2026 (обновлено: 17:15 01.10.2026)
 
США выдвинули ультиматум Европе, пишут СМИ

Reuters: США потребовали от Франции и Германии использовать чрезвычайные запасы дизтоплива

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива, чтобы снизить мировые цены, передает агентство Рейтер со ссылкой на три источника.
По данным агентства, американская сторона предупредила Францию и Германию, что отказ от высвобождения резервов может привести к запрету на экспорт дизельного топлива из США.
Во вторник средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделей ранее исторического максимума в 6,53 доллара, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Ранее Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
 
Мировая экономикаСШАИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампPolitico
 
 
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