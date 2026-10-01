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Мишустин отметил рост железнодорожного пассажиропотока с Белоруссией
Мишустин отметил рост железнодорожного пассажиропотока с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост железнодорожного пассажиропотока с Белоруссией
Более 55 тысяч пассажиров воспользовались поездами на направлениях из Смоленска в Оршу и Витебск, это более чем вдвое превышает запланированный показатель за... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:33+0300
2026-10-01T14:33+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Более 55 тысяч пассажиров воспользовались поездами на направлениях из Смоленска в Оршу и Витебск, это более чем вдвое превышает запланированный показатель за 2026 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. "В апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. За пять месяцев ими воспользовались 55,5 тысячи пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает запланированный показатель сразу за весь 2026 год", - сказал Мишустин. По его словам, пришло время переходить к следующему этапу: Россия и Белоруссия рассматривают также направления Великие Луки – Витебск и Великие Луки – Полоцк. Премьер-министр РФ подчеркнул, что проекты нужны для социально-экономического развития соседних регионов, укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами Союзного государства.
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Мишустин отметил рост железнодорожного пассажиропотока с Белоруссией
Мишустин: более 55 тысяч пассажиров воспользовались поездами из Смоленска в Оршу и Витебск
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Более 55 тысяч пассажиров воспользовались поездами на направлениях из Смоленска в Оршу и Витебск, это более чем вдвое превышает запланированный показатель за 2026 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства.
"В апреле началось движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. За пять месяцев ими воспользовались 55,5 тысячи пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает запланированный показатель сразу за весь 2026 год", - сказал Мишустин.
По его словам, пришло время переходить к следующему этапу: Россия и Белоруссия рассматривают также направления Великие Луки – Витебск и Великие Луки – Полоцк.
Премьер-министр РФ подчеркнул, что проекты нужны для социально-экономического развития соседних регионов, укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами Союзного государства.