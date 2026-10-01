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Путин рассказал об объемах перевозок по Северному морскому пути
Путин рассказал об объемах перевозок по Северному морскому пути - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал об объемах перевозок по Северному морскому пути
Объемы перевозок по Северному морскому пути постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:25+0300
2026-10-01T20:25+0300
2026-10-01T20:25+0300
россия
владимир путин
валдай
северный морской путь
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объемы перевозок по Северному морскому пути постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас постоянно растут объемы перевозок по Северному морскому пути", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, владимир путин, валдай, северный морской путь
РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай, Северный морской путь
Путин рассказал об объемах перевозок по Северному морскому пути
Путин: объемы перевозок по Северному морскому пути постоянно растут
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объемы перевозок по Северному морскому пути постоянно растут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас постоянно растут объемы перевозок по Северному морскому пути", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.