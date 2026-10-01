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Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось почти на $23 млрд - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось почти на $23 млрд
Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось почти на $23 млрд - 01.10.2026, ПРАЙМ
Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось почти на $23 млрд
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось почти на 23,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:09+0300
2026-10-01T08:09+0300
финансы
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось почти на 23,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 19 граждан России, их общее состояние на 1 октября составляет 267,8 миллиарда долларов.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
08:09 01.10.2026
 
Совокупное состояние российских миллиардеров сократилось почти на $23 млрд

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года сократилось почти на $23,6 млрд

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года сократилось почти на 23,6 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 19 граждан России, их общее состояние на 1 октября составляет 267,8 миллиарда долларов.
 
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