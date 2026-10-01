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Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:14+0300
2026-10-01T12:14+0300
2026-10-01T12:14+0300
россия
бизнес
николай патрушев
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению безопасности судоходства приобретает особое значение в современных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев в четверг выступил в Светлогорске на открытии I Международного форума портовых городов.
Участникам форума предстоит провести открытый конструктивный диалог по вопросам развития портовых городов, формирования транспортно-логистических маршрутов и выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности судоходства, сказал Патрушев.
"Это взаимодействие приобретает особое значение в условиях происходящей трансформации архитектуры глобальной логистики и международной торговли", - сказал он в приветствии участникам форума.
Патрушев выразил уверенность, что форум успешно зарекомендует себя в качестве актуальной диалоговой площадки и в будущем станет регулярным.
Помощник главы государства также поздравил калининградцев с 80-летием со дня образования Калининградской области и пожелал дальнейшего процветания региону.
"Убежден, что регион и впредь будет динамично развиваться, добиваться новых успехов в экономике, социальной сфере и повышении качества жизни населения", - сказал он.
Миссия форума - создание постоянной международной площадки для обсуждения перспектив развития портовой инфраструктуры, логистики, транспортных коридоров и устойчивого развития портовых городов.
Форум объединил представителей органов власти, глав приморских городов, руководителей организаций и корпораций, инвесторов и ведущих экспертов морской логистики из России и зарубежных стран.
Перед началом форума Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрели выставку техники, предназначенной для транспортных перевозок и выпускаемой местными промышленными предприятиями. Это, в частности, контейнеры, погрузчики и другая современная техника, предназначенная для работы в морских портах.
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россия, бизнес, николай патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Николай Патрушев
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
Помощник президента Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению безопасности судоходства приобретает особое значение в современных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев в четверг выступил в Светлогорске на открытии I Международного форума портовых городов.
Участникам форума предстоит провести открытый конструктивный диалог по вопросам развития портовых городов, формирования транспортно-логистических маршрутов и выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности судоходства, сказал Патрушев.
"Это взаимодействие приобретает особое значение в условиях происходящей трансформации архитектуры глобальной логистики и международной торговли", - сказал он в приветствии участникам форума.
Патрушев выразил уверенность, что форум успешно зарекомендует себя в качестве актуальной диалоговой площадки и в будущем станет регулярным.
Помощник главы государства также поздравил калининградцев с 80-летием со дня образования Калининградской области и пожелал дальнейшего процветания региону.
"Убежден, что регион и впредь будет динамично развиваться, добиваться новых успехов в экономике, социальной сфере и повышении качества жизни населения", - сказал он.
Миссия форума - создание постоянной международной площадки для обсуждения перспектив развития портовой инфраструктуры, логистики, транспортных коридоров и устойчивого развития портовых городов.
Форум объединил представителей органов власти, глав приморских городов, руководителей организаций и корпораций, инвесторов и ведущих экспертов морской логистики из России и зарубежных стран.
Перед началом форума Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрели выставку техники, предназначенной для транспортных перевозок и выпускаемой местными промышленными предприятиями. Это, в частности, контейнеры, погрузчики и другая современная техника, предназначенная для работы в морских портах.