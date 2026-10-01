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Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение

Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение - 01.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:14+0300

2026-10-01T12:14+0300

2026-10-01T12:14+0300

россия

бизнес

николай патрушев

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению безопасности судоходства приобретает особое значение в современных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Патрушев в четверг выступил в Светлогорске на открытии I Международного форума портовых городов. Участникам форума предстоит провести открытый конструктивный диалог по вопросам развития портовых городов, формирования транспортно-логистических маршрутов и выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности судоходства, сказал Патрушев. "Это взаимодействие приобретает особое значение в условиях происходящей трансформации архитектуры глобальной логистики и международной торговли", - сказал он в приветствии участникам форума. Патрушев выразил уверенность, что форум успешно зарекомендует себя в качестве актуальной диалоговой площадки и в будущем станет регулярным. Помощник главы государства также поздравил калининградцев с 80-летием со дня образования Калининградской области и пожелал дальнейшего процветания региону. "Убежден, что регион и впредь будет динамично развиваться, добиваться новых успехов в экономике, социальной сфере и повышении качества жизни населения", - сказал он. Миссия форума - создание постоянной международной площадки для обсуждения перспектив развития портовой инфраструктуры, логистики, транспортных коридоров и устойчивого развития портовых городов. Форум объединил представителей органов власти, глав приморских городов, руководителей организаций и корпораций, инвесторов и ведущих экспертов морской логистики из России и зарубежных стран. Перед началом форума Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрели выставку техники, предназначенной для транспортных перевозок и выпускаемой местными промышленными предприятиями. Это, в частности, контейнеры, погрузчики и другая современная техника, предназначенная для работы в морских портах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, николай патрушев