Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/sotrudnichestvo-873845002.html
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:14+0300
2026-10-01T12:14+0300
россия
бизнес
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873845002.jpg?1790846068
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению безопасности судоходства приобретает особое значение в современных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Патрушев в четверг выступил в Светлогорске на открытии I Международного форума портовых городов. Участникам форума предстоит провести открытый конструктивный диалог по вопросам развития портовых городов, формирования транспортно-логистических маршрутов и выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности судоходства, сказал Патрушев. "Это взаимодействие приобретает особое значение в условиях происходящей трансформации архитектуры глобальной логистики и международной торговли", - сказал он в приветствии участникам форума. Патрушев выразил уверенность, что форум успешно зарекомендует себя в качестве актуальной диалоговой площадки и в будущем станет регулярным. Помощник главы государства также поздравил калининградцев с 80-летием со дня образования Калининградской области и пожелал дальнейшего процветания региону. "Убежден, что регион и впредь будет динамично развиваться, добиваться новых успехов в экономике, социальной сфере и повышении качества жизни населения", - сказал он. Миссия форума - создание постоянной международной площадки для обсуждения перспектив развития портовой инфраструктуры, логистики, транспортных коридоров и устойчивого развития портовых городов. Форум объединил представителей органов власти, глав приморских городов, руководителей организаций и корпораций, инвесторов и ведущих экспертов морской логистики из России и зарубежных стран. Перед началом форума Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрели выставку техники, предназначенной для транспортных перевозок и выпускаемой местными промышленными предприятиями. Это, в частности, контейнеры, погрузчики и другая современная техника, предназначенная для работы в морских портах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, николай патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Николай Патрушев
12:14 01.10.2026
 
Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение

Помощник президента Патрушев: международное сотрудничество приобретает особое значение

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество по созданию морских транспортно-логистических маршрутов и обеспечению безопасности судоходства приобретает особое значение в современных условиях, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Патрушев в четверг выступил в Светлогорске на открытии I Международного форума портовых городов.
Участникам форума предстоит провести открытый конструктивный диалог по вопросам развития портовых городов, формирования транспортно-логистических маршрутов и выстраивания взаимовыгодного международного сотрудничества, в том числе в сфере обеспечения безопасности судоходства, сказал Патрушев.
"Это взаимодействие приобретает особое значение в условиях происходящей трансформации архитектуры глобальной логистики и международной торговли", - сказал он в приветствии участникам форума.
Патрушев выразил уверенность, что форум успешно зарекомендует себя в качестве актуальной диалоговой площадки и в будущем станет регулярным.
Помощник главы государства также поздравил калининградцев с 80-летием со дня образования Калининградской области и пожелал дальнейшего процветания региону.
"Убежден, что регион и впредь будет динамично развиваться, добиваться новых успехов в экономике, социальной сфере и повышении качества жизни населения", - сказал он.
Миссия форума - создание постоянной международной площадки для обсуждения перспектив развития портовой инфраструктуры, логистики, транспортных коридоров и устойчивого развития портовых городов.
Форум объединил представителей органов власти, глав приморских городов, руководителей организаций и корпораций, инвесторов и ведущих экспертов морской логистики из России и зарубежных стран.
Перед началом форума Патрушев и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных осмотрели выставку техники, предназначенной для транспортных перевозок и выпускаемой местными промышленными предприятиями. Это, в частности, контейнеры, погрузчики и другая современная техника, предназначенная для работы в морских портах.
 
РОССИЯБизнесНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала