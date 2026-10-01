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В Совфеде призвали повышать доверие россиян к отечественному финрынку - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде призвали повышать доверие россиян к отечественному финрынку
В Совфеде призвали повышать доверие россиян к отечественному финрынку - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде призвали повышать доверие россиян к отечественному финрынку
Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил о необходимости повышать доверие россиян к отечественному финансовому рынку. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:10+0300
2026-10-01T10:10+0300
россия
финансы
совет федерации
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КРАСНОЯРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил о необходимости повышать доверие россиян к отечественному финансовому рынку. "Нужно повышать доверие к отечественному финансовому рынку. Здесь важна роль социально ответственного бизнеса. Мы предусмотрели стимулы для работодателей участвовать в накопительных программах", - сказал Журавлев на пленарном заседании форума "Финансовая культура будущего". Он подчеркнул, что совместно с регионами страны в повышение финансовой культуры вовлекаются представителей креативных индустрий. "Здесь синергия должна быть очень слаженная, эффективная, креаторы могут отвечать за нестандартные идеи маркетинга, а регуляторы государственные - за инфраструктуру и долгосрочное планирование", - добавил он. Журавлев подчеркнул необходимость учитывать специфику каждого региона. По его словам, то, что работает в одном субъекте, может не сработать в другом, в том числе из-за различных уровней доходов, разной доступности финансовых услуг, и в том числе из-за культурных особенностей. При этом показателем эффективности будет являться не количество принятых законов и проведенных мероприятий, а рост реальных доходов граждан, снижение закредитованности. "Сегодня наша совместная работа по повышению финансовой культуры направлена на достижение как раз этих целей", - сказал Журавлев.
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россия, финансы, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Совет Федерации
10:10 01.10.2026
 
В Совфеде призвали повышать доверие россиян к отечественному финрынку

Сенатор Журавлев призвал повышать доверие россиян к отечественному финансовому рынку

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КРАСНОЯРСК, 1 окт - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев заявил о необходимости повышать доверие россиян к отечественному финансовому рынку.
"Нужно повышать доверие к отечественному финансовому рынку. Здесь важна роль социально ответственного бизнеса. Мы предусмотрели стимулы для работодателей участвовать в накопительных программах", - сказал Журавлев на пленарном заседании форума "Финансовая культура будущего".
Он подчеркнул, что совместно с регионами страны в повышение финансовой культуры вовлекаются представителей креативных индустрий. "Здесь синергия должна быть очень слаженная, эффективная, креаторы могут отвечать за нестандартные идеи маркетинга, а регуляторы государственные - за инфраструктуру и долгосрочное планирование", - добавил он.
Журавлев подчеркнул необходимость учитывать специфику каждого региона. По его словам, то, что работает в одном субъекте, может не сработать в другом, в том числе из-за различных уровней доходов, разной доступности финансовых услуг, и в том числе из-за культурных особенностей.
При этом показателем эффективности будет являться не количество принятых законов и проведенных мероприятий, а рост реальных доходов граждан, снижение закредитованности.
"Сегодня наша совместная работа по повышению финансовой культуры направлена на достижение как раз этих целей", - сказал Журавлев.
 
РОССИЯФинансыСовет Федерации
 
 
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