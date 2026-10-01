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США практично относятся к России в части диалога по торговле

США практично относятся к России в части диалога по торговле - 01.10.2026, ПРАЙМ

США практично относятся к России в части диалога по торговле

США практично относятся к России в части диалога по торговле, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:27+0300

2026-10-01T08:27+0300

2026-10-01T08:27+0300

россия

мировая экономика

сша

максим решетников

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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. США практично относятся к России в части диалога по торговле, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников. "Американская сторона, в общем и целом, более практична, но, конечно, наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны, мы с ними активно взаимодействуем, и по большинству позиций наши подходы полностью совпадают", - сказал Решетников журналистам на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки. Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, сша, максим решетников