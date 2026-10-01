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США практично относятся к России в части диалога по торговле
США практично относятся к России в части диалога по торговле - 01.10.2026, ПРАЙМ
США практично относятся к России в части диалога по торговле
США практично относятся к России в части диалога по торговле, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:27+0300
2026-10-01T08:27+0300
2026-10-01T08:27+0300
россия
мировая экономика
сша
максим решетников
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МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. США практично относятся к России в части диалога по торговле, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
"Американская сторона, в общем и целом, более практична, но, конечно, наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны, мы с ними активно взаимодействуем, и по большинству позиций наши подходы полностью совпадают", - сказал Решетников журналистам на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
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россия, мировая экономика, сша, максим решетников
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Максим Решетников
США практично относятся к России в части диалога по торговле
Глава МЭР Решетников: США практично относятся к России в части диалога по торговле
МИЛУОКИ, 1 окт – ПРАЙМ. США практично относятся к России в части диалога по торговле, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
"Американская сторона, в общем и целом, более практична, но, конечно, наши основные партнеры известны, и они здесь очень активны, мы с ними активно взаимодействуем, и по большинству позиций наши подходы полностью совпадают", - сказал Решетников журналистам на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки.
Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли "Большой двадцатки", которая проходит в американском Милуоки 30 сентября - 1 октября. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.