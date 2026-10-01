https://1prime.ru/20261001/ssha-873845693.html
США продлили срок переговоров о покупке NIS венгерской MOL
США продлили срок переговоров о покупке NIS венгерской MOL - 01.10.2026, ПРАЙМ
США продлили срок переговоров о покупке NIS венгерской MOL
Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) продлило до 30 октября срок переговоров для покупки контрольного пакета акций "Нефтяной... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:23+0300
2026-10-01T12:23+0300
2026-10-01T13:22+0300
мировая экономика
сша
сербия
nis
mol
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873845693.jpg?1790850128
БУДАПЕШТ, 1 окт - ПРАЙМ. Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) продлило до 30 октября срок переговоров для покупки контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL. "Компания MOL 30 сентября 2026 года получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 30 октября 2026 года", - говорится в заявлении компании. "Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 октября. До этой же даты действует и временная лицензия на оперативную деятельность NIS. Власти Сербии летом подписали с венгерской MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США. Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
сша
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, сербия, nis, mol, минфин сша
Мировая экономика, США, СЕРБИЯ, NIS, MOL, Минфин США
США продлили срок переговоров о покупке NIS венгерской MOL
MOL: США продлили срок переговоров по покупке контрольного пакета акций NIS
БУДАПЕШТ, 1 окт - ПРАЙМ. Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) продлило до 30 октября срок переговоров для покупки контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL.
"Компания MOL 30 сентября 2026 года получила официальное разрешение от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США на продолжение переговоров о приобретении контрольного пакета акций компании NIS до 30 октября 2026 года", - говорится в заявлении компании.
"Газпром нефть" и связанные с ней российские владельцы контрольного пакета NIS (56,15%) и венгерская нефтегазовая MOL в середине января согласовали основные положения будущего договора о продаже, документы были направлены OFAC. Срок завершения переговоров неоднократно продлевался, теперь он установлен на 30 октября. До этой же даты действует и временная лицензия на оперативную деятельность NIS.
Власти Сербии летом подписали с венгерской MOL договор об управлении NIS в случае продажи "Газпром нефтью" венгерской стороне контрольного пакета акций в размере 56,15% и одобрения сделки минфином США. Согласно договору, правительство Сербии купит дополнительных 5% акций NIS, нефтеперерабатывающий завод минимум 10 лет будет работать в объемах производства последних четыре лет до введения санкций - от 3,5 до 4 миллионов тонн нефтепродуктов в год.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.