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США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива - 01.10.2026, ПРАЙМ

США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:37+0300

2026-10-01T14:37+0300

2026-10-01T14:37+0300

мировая экономика

сша

иран

ормузский пролив

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия недостаточными, передает журнал Time со ссылкой на стенограмму интервью с главой Белого дома. "Они предложили открыть (Ормузский — ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.

сша

иран

ормузский пролив

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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп