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США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива - 01.10.2026, ПРАЙМ
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:37+0300
2026-10-01T14:37+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия недостаточными, передает журнал Time со ссылкой на стенограмму интервью с главой Белого дома. "Они предложили открыть (Ормузский — ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.
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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия недостаточными, передает журнал Time со ссылкой на стенограмму интервью с главой Белого дома.
"Они предложили открыть (Ормузский — ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.