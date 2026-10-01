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США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива - 01.10.2026, ПРАЙМ
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США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива - 01.10.2026, ПРАЙМ
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:37+0300
2026-10-01T14:37+0300
мировая экономика
сша
иран
ормузский пролив
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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия недостаточными, передает журнал Time со ссылкой на стенограмму интервью с главой Белого дома. "Они предложили открыть (Ормузский — ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.
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мировая экономика, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп
14:37 01.10.2026
 
США отклонили предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты против военной операции США и Израиля в Иране
Протесты против военной операции США и Израиля в Иране - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Алексей Алексеев
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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана об открытии Ормузского пролива в рамках инициативы о прекращении огня, назвав эти условия недостаточными, передает журнал Time со ссылкой на стенограмму интервью с главой Белого дома.
"Они предложили открыть (Ормузский — ред.) пролив... Но этого просто недостаточно. Даже близко", — заявил Трамп, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном.
 
Мировая экономикаСШАИРАНОрмузский проливДональд Трамп
 
 
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