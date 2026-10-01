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Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизтоплива
Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизтоплива
США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран Евросоюза должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:46+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран Евросоюза должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней", — говорится в публикации. Как отмечает издание, план, предложенный главой минэнерго США Крисом Райтом, был представлен как альтернатива угрозе президента США Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны. Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, американская сторона предупредила Францию и Германию, что отказ от высвобождения резервов может привести к запрету на экспорт дизельного топлива из США.
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мировая экономика, сша, франция, германия, дональд трамп, ес, politico
Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, Politico
17:46 01.10.2026 (обновлено: 17:50 01.10.2026)
 
Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей дизтоплива

Politico: США предложили ЕС высвободить 120 миллионов баррелей топлива в течение 180 дней

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ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран Евросоюза должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"В соответствии с предложением правительства стран ЕС должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из своих национальных стратегических резервов в течение 180 дней", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, план, предложенный главой минэнерго США Крисом Райтом, был представлен как альтернатива угрозе президента США Дональда Трампа ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива из страны.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Франции и Германии начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива.
По данным агентства, американская сторона предупредила Францию и Германию, что отказ от высвобождения резервов может привести к запрету на экспорт дизельного топлива из США.
 
Мировая экономикаСШАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯДональд ТрампЕСPolitico
 
 
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