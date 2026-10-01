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В США подтвердили планы призвать ЕС использовать запасы дизельного топлива

В США подтвердили планы призвать ЕС использовать запасы дизельного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ

В США подтвердили планы призвать ЕС использовать запасы дизельного топлива

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил намерение Вашингтона обратиться к европейским странам с призывом задействовать стратегические резервы дизельного... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:52+0300

2026-10-01T22:52+0300

2026-10-01T22:52+0300

энергетика

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сша

европа

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дизельное топливо

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт подтвердил намерение Вашингтона обратиться к европейским странам с призывом задействовать стратегические резервы дизельного топлива для стабилизации ситуации на рынке и снижения цен. "Безусловно", - ответил Райт на вопрос журналиста Fox News о том, собираются ли США просить европейских партнеров открыть доступ к хранилищам, где находится около 315 миллионов баррелей дизельного топлива. По словам Райта, Вашингтон рассчитывает выстроить совместную работу с союзниками, чтобы сбить высокую стоимость горючего за счет расширения рыночного предложения. "Думаю, мы выработаем с Европой договоренность, которая позволит существенно снизить эти цены более конструктивным путем - за счет увеличения поставок", - подчеркнул министр. Райт объяснил, что накопление столь масштабных запасов в европейских странах напрямую связано с сокращением их собственных перерабатывающих мощностей. "Европа вывела так много своих нефтеперерабатывающих мощностей за пределы континента, что они вполне обоснованно обеспокоены поставками, поэтому располагают большими запасами дизельного топлива", - отметил он. Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США.

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мировая экономика, сша, европа, ес, дизельное топливо, дизтопливо