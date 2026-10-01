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США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению

США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению - 01.10.2026, ПРАЙМ

США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению

Соединенные Штаты и Индия вышли на завершающую стадию консультаций по двустороннему торговому соглашению, однако о немедленном подписании документа речи пока не | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T23:17+0300

2026-10-01T23:17+0300

2026-10-01T23:17+0300

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МИЛУОКИ, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Индия вышли на завершающую стадию консультаций по двустороннему торговому соглашению, однако о немедленном подписании документа речи пока не идет, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Мы постоянно пытаемся довести торговую сделку с Индией до конца. Я бы охарактеризовал текущий этап американским выражением - мы находимся на финишной прямой. Думаю, мы приближаемся к развязке", - заявил Грир журналистам на полях министерской встречи G20 в Милуоки. По словам торгпреда, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне утром провели "очень конструктивный" телефонный разговор по данному вопросу. "Мы четко очертили весь круг остающихся спорных моментов и усердно работаем над их урегулированием. По моим ощущениям, президент и премьер-министр могут провести еще одну телефонную беседу в самое ближайшее время, чтобы оценить прогресс и текущую ситуацию", - добавил Грир. Министерская встреча представителей стран G20 по вопросам торговли проходила на этой неделе в Милуоки, штат Висконсин. Россию на встрече представлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

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мировая экономика, россия, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, максим решетников