Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/ssha-873884791.html
США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению
США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению - 01.10.2026, ПРАЙМ
США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению
Соединенные Штаты и Индия вышли на завершающую стадию консультаций по двустороннему торговому соглашению, однако о немедленном подписании документа речи пока не | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:17+0300
2026-10-01T23:17+0300
мировая экономика
россия
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873884791.jpg?1790885840
МИЛУОКИ, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Индия вышли на завершающую стадию консультаций по двустороннему торговому соглашению, однако о немедленном подписании документа речи пока не идет, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Мы постоянно пытаемся довести торговую сделку с Индией до конца. Я бы охарактеризовал текущий этап американским выражением - мы находимся на финишной прямой. Думаю, мы приближаемся к развязке", - заявил Грир журналистам на полях министерской встречи G20 в Милуоки. По словам торгпреда, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне утром провели "очень конструктивный" телефонный разговор по данному вопросу. "Мы четко очертили весь круг остающихся спорных моментов и усердно работаем над их урегулированием. По моим ощущениям, президент и премьер-министр могут провести еще одну телефонную беседу в самое ближайшее время, чтобы оценить прогресс и текущую ситуацию", - добавил Грир. Министерская встреча представителей стран G20 по вопросам торговли проходила на этой неделе в Милуоки, штат Висконсин. Россию на встрече представлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, максим решетников
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Максим Решетников
23:17 01.10.2026
 
США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению

Грир: США и Индия вышли на завершающую стадию переговоров по торговому соглашению

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИЛУОКИ, 1 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Индия вышли на завершающую стадию консультаций по двустороннему торговому соглашению, однако о немедленном подписании документа речи пока не идет, сообщил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Мы постоянно пытаемся довести торговую сделку с Индией до конца. Я бы охарактеризовал текущий этап американским выражением - мы находимся на финишной прямой. Думаю, мы приближаемся к развязке", - заявил Грир журналистам на полях министерской встречи G20 в Милуоки.
По словам торгпреда, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди накануне утром провели "очень конструктивный" телефонный разговор по данному вопросу.
"Мы четко очертили весь круг остающихся спорных моментов и усердно работаем над их урегулированием. По моим ощущениям, президент и премьер-министр могут провести еще одну телефонную беседу в самое ближайшее время, чтобы оценить прогресс и текущую ситуацию", - добавил Грир.
Министерская встреча представителей стран G20 по вопросам торговли проходила на этой неделе в Милуоки, штат Висконсин. Россию на встрече представлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
 
Мировая экономикаРОССИЯИНДИЯСШАДональд ТрампНарендра МодиМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала