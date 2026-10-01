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США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива

США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ

США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива

Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T23:47+0300

2026-10-01T23:47+0300

2026-10-01T23:47+0300

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива. "Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев", - написал он в соцсети X. Бессент добавил, что США уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков. По его мнению, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести бремя глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям. Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США

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мировая экономика, сша, франция, германия, скотт бессент, ес, минфин сша, politico