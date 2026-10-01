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США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:47+0300
2026-10-01T23:47+0300
2026-10-01T23:47+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива.
"Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев", - написал он в соцсети X.
Бессент добавил, что США уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков. По его мнению, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести бремя глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней.
При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США
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мировая экономика, сша, франция, германия, скотт бессент, ес, минфин сша, politico
Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Скотт Бессент, ЕС, Минфин США, Politico
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
Глава Минфина США Бессент призвал Евросоюз предоставить дополнительные поставки топлива
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива.
"Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев", - написал он в соцсети X.
Бессент добавил, что США уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков. По его мнению, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести бремя глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней.
При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США