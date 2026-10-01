Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/ssha-873885158.html
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива
Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:47+0300
2026-10-01T23:47+0300
мировая экономика
сша
франция
германия
скотт бессент
ес
минфин сша
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873885158.jpg?1790887652
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива. "Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев", - написал он в соцсети X. Бессент добавил, что США уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков. По его мнению, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести бремя глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям. Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США
сша
франция
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, франция, германия, скотт бессент, ес, минфин сша, politico
Мировая экономика, США, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Скотт Бессент, ЕС, Минфин США, Politico
23:47 01.10.2026
 
США призвали ЕС предоставить дополнительные поставки дизельного топлива

Глава Минфина США Бессент призвал Евросоюз предоставить дополнительные поставки топлива

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент призвал Евросоюз незамедлительно предоставить дополнительные поставки дизельного топлива.
"Наши европейские партнеры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев", - написал он в соцсети X.
Бессент добавил, что США уже выполняют свои обязательства по содействию стабилизации мировых энергетических рынков. По его мнению, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести бремя глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники передавало, что США предложили странам Евросоюза высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней.
При этом агентство Рейтер также передавало о требовании США к Франции и Германии задействовать чрезвычайные запасы дизельного топлива. По данным агентства, Вашингтон предупредил европейские власти, что отказ распечатать резервы может привести к введению запрета на экспорт топлива из США
 
Мировая экономикаСШАФРАНЦИЯГЕРМАНИЯСкотт БессентЕСМинфин СШАPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала