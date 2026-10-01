https://1prime.ru/20261001/stavka-873857273.html
Ставка RUONIA 30 сентября снизилась до 14,04%
Ставка RUONIA 30 сентября снизилась до 14,04% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 30 сентября снизилась до 14,04%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 сентября, снизилась на 0,08 | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:52+0300
2026-10-01T14:52+0300
2026-10-01T15:01+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 сентября, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 14,04%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 559,53 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA 30 сентября снизилась до 14,04%
Ставка RUONIA 30 сентября снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 14,04%
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 30 сентября, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 14,04%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 559,53 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.