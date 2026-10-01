https://1prime.ru/20261001/stoimost-873852299.html

Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года

Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с конца 2025 года

Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг почти на 1%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:05+0300

2026-10-01T14:05+0300

2026-10-01T14:07+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873852299.jpg?1790852836

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг почти на 1%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 13.42 мск стоимость фьючерса на никель снижалась на 0,94% относительно предыдущего закрытия - до 15 784 долларов за тонну. Минимально в ходе торгов показатель составил 15 711,75 доллара - это самый низкий уровень с 29 декабря 2025 года. Никель начал торги октября снижением после уменьшения стоимости в сентябре на 4,4% и в августе - на 3,4%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок