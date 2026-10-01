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Субсидии на ремонт и модернизацию аэродромов составят 44,6 миллиарда рублей

Субсидии на ремонт и модернизацию аэродромов составят 44,6 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Субсидии на ремонт и модернизацию аэродромов составят 44,6 миллиарда рублей

Субсидии на капитальный ремонт и модернизацию аэродромной инфраструктуры в России в 2027-2029 годах составят 44,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T11:45+0300

2026-10-01T11:45+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субсидии на капитальный ремонт и модернизацию аэродромной инфраструктуры в России в 2027-2029 годах составят 44,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Субсидии… на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры: в 2027 году - 13 858,6 млн рублей, в 2028 году - 13 073,9 млн рублей, в 2029 году - 17 703,6 млн рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии выделяются ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" и федеральным казенным предприятиям. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.

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бизнес, россия, госдума