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Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей
Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей
Субсидии авиакомпаниям России на обеспечение доступности воздушных перевозок для населения в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:48+0300
2026-10-01T11:48+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субсидии авиакомпаниям России на обеспечение доступности воздушных перевозок для населения в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на трехлетку. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению: в 2027 году - 11 131,7 млн рублей, в 2028 году - 11 176,8 млн рублей, в 2029 году - 11 247,3 млн рублей", - говорится в документе. Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
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бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Госдума
11:48 01.10.2026
 
Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей

Субсидии авиакомпаниям в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Субсидии авиакомпаниям России на обеспечение доступности воздушных перевозок для населения в 2027-2029 годах составят 33,6 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на трехлетку.
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
"Субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению: в 2027 году - 11 131,7 млн рублей, в 2028 году - 11 176,8 млн рублей, в 2029 году - 11 247,3 млн рублей", - говорится в документе.
Правительство России на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также прогноз социально-экономического развития на этот период.
Ключевыми приоритетами проекта бюджета на трехлетний период являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства.
 
БизнесРОССИЯГосдума
 
 
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