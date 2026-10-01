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Суд приостановил рассмотрение иска экс-главы правления ПСБ

Суд приостановил рассмотрение иска экс-главы правления ПСБ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Суд приостановил рассмотрение иска экс-главы правления ПСБ

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение заявления Евгения Веснина, финансового управляющего бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:17+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение заявления Евгения Веснина, финансового управляющего бывшего председателя правления банка ПСБ и одного из его экс-бенефициаров Дмитрия Ананьева, который просит выплатить ему более 195 миллионов рублей вознаграждения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Рассмотрение приостановлено до разрешения вопроса о порядке выплаты супружеской доли в пользу жены Ананьева Людмилы, пояснила судья Анна Васильева. Тот спор ранее также был приостановлен до окончания формирования конкурсной массы экс-банкира. Как пояснил представитель Веснина в суде, запрошенная им сумма составляет 7% от объема денежных средств, поступивших в конкурсную массу Ананьева в ходе процедуры реализации имущества. Он упомянул, в частности, о продаже земельных участков в Подмосковье и исторического особняка в Москве, а также о поступлении денег в результате оспаривания сделок. По закону вознаграждение финансовому управляющему состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть составляет, как правило, 25 тысяч рублей единовременно за процедуру. Сумма процентов зависит от размера удовлетворенных требований кредиторов и составляет от 3% до 7% этих требований. Представители должника и ряда кредиторов возражали против удовлетворения заявления Веснина, так как, по их словам, за время процедуры банкротства было несколько финансовых управляющих, и "мероприятия по наполнению конкурсной массы" инициировали и они, и кредиторы, а не только Веснин. Арбитражный суд Москвы признал Ананьева банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. ПСБ (ранее - Промсвязьбанк) – основной кредитор экс-банкира. Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате. По версии следствия, он и его брат Алексей Ананьев в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу своей компании Promsvyaz Capital B.V., через которую они контролировали ПСБ.

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