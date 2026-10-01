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Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"

Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"

Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:46+0300

2026-10-01T13:46+0300

2026-10-01T13:55+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России товарного знака обозначению "Ситилинк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявитель просил признать его общеизвестным с 29 ноября 2024 года в отношении таких услуг, как услуги магазинов по розничной продаже электроники и бытовой техники и услуги интернет-магазина по розничной продаже электроники и бытовой техники. Роспатент в марте ритейлеру отказал. Он пришел к выводу, что представленные заявителем материалы "показывают спад экономических показателей за последние несколько лет, в связи с чем они не подтверждают статут заявленного обозначения как общеизвестного товарного знака". Заявление ООО "Ситилинк", в котором компания просит признать решение Роспатента незаконным, поступило в суд в июне. Суд его удовлетворил.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , роспатент