https://1prime.ru/20261001/sud-873850893.html
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"
Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:46+0300
2026-10-01T13:46+0300
2026-10-01T13:55+0300
бизнес
общество
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873850893.jpg?1790852125
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России товарного знака обозначению "Ситилинк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявитель просил признать его общеизвестным с 29 ноября 2024 года в отношении таких услуг, как услуги магазинов по розничной продаже электроники и бытовой техники и услуги интернет-магазина по розничной продаже электроники и бытовой техники. Роспатент в марте ритейлеру отказал. Он пришел к выводу, что представленные заявителем материалы "показывают спад экономических показателей за последние несколько лет, в связи с чем они не подтверждают статут заявленного обозначения как общеизвестного товарного знака". Заявление ООО "Ситилинк", в котором компания просит признать решение Роспатента незаконным, поступило в суд в июне. Суд его удовлетворил.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , роспатент
Бизнес, Общество , Роспатент
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"
Суд посчитал незаконным отказ Роспатента признать товарный знак "Ситилинк" общеизвестным
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России товарного знака обозначению "Ситилинк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявитель просил признать его общеизвестным с 29 ноября 2024 года в отношении таких услуг, как услуги магазинов по розничной продаже электроники и бытовой техники и услуги интернет-магазина по розничной продаже электроники и бытовой техники.
Роспатент в марте ритейлеру отказал. Он пришел к выводу, что представленные заявителем материалы "показывают спад экономических показателей за последние несколько лет, в связи с чем они не подтверждают статут заявленного обозначения как общеизвестного товарного знака".
Заявление ООО "Ситилинк", в котором компания просит признать решение Роспатента незаконным, поступило в суд в июне. Суд его удовлетворил.