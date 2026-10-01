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Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк" - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк" - 01.10.2026, ПРАЙМ
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"
Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:46+0300
2026-10-01T13:55+0300
бизнес
общество
роспатент
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России товарного знака обозначению "Ситилинк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявитель просил признать его общеизвестным с 29 ноября 2024 года в отношении таких услуг, как услуги магазинов по розничной продаже электроники и бытовой техники и услуги интернет-магазина по розничной продаже электроники и бытовой техники. Роспатент в марте ритейлеру отказал. Он пришел к выводу, что представленные заявителем материалы "показывают спад экономических показателей за последние несколько лет, в связи с чем они не подтверждают статут заявленного обозначения как общеизвестного товарного знака". Заявление ООО "Ситилинк", в котором компания просит признать решение Роспатента незаконным, поступило в суд в июне. Суд его удовлетворил.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество , роспатент
Бизнес, Общество , Роспатент
13:46 01.10.2026 (обновлено: 13:55 01.10.2026)
 
Суд признал незаконным решение Роспатента по товарному знаку "Ситилинк"

Суд посчитал незаконным отказ Роспатента признать товарный знак "Ситилинк" общеизвестным

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению ритейлера "Ситилинк" признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося присвоить статус общеизвестного в России товарного знака обозначению "Ситилинк", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявитель просил признать его общеизвестным с 29 ноября 2024 года в отношении таких услуг, как услуги магазинов по розничной продаже электроники и бытовой техники и услуги интернет-магазина по розничной продаже электроники и бытовой техники.
Роспатент в марте ритейлеру отказал. Он пришел к выводу, что представленные заявителем материалы "показывают спад экономических показателей за последние несколько лет, в связи с чем они не подтверждают статут заявленного обозначения как общеизвестного товарного знака".
Заявление ООО "Ситилинк", в котором компания просит признать решение Роспатента незаконным, поступило в суд в июне. Суд его удовлетворил.
 
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