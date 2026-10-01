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Суд отказался удовлетворить иск Каменск-Уральского завода к "Русалу"

Суд отказался удовлетворить иск Каменск-Уральского завода к "Русалу" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Суд отказался удовлетворить иск Каменск-Уральского завода к "Русалу"

Арбитражный суд Свердловской области отказался удовлетворить иск Каменск-Уральского завода к компании "Русал" о взыскании неосновательного обогащения почти в 5... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T15:07+0300

промышленность

газ

свердловская область

русал

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд Свердловской области отказался удовлетворить иск Каменск-Уральского завода к компании "Русал" о взыскании неосновательного обогащения почти в 5 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. "В иске отказать полностью", - сказано в материалах дела. Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. "Мы не видим никаких оснований для иска, и суд подтвердил нашу позицию", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Русала". Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) - многопрофильная компания, выпускающая 70 тысяч наименований продукции из 150 алюминиевых и магниевых сплавов. КУМЗ почти полностью принадлежит АО "Алюминиевые продукты – холдинг", связанному с "Инвенсилом" и "Реновой". КУМЗ подал иск на 4,82 миллиардов рублей в суд в мае. Как тогда пояснил агентству источник, знакомый с деталями иска, претензии связаны с завышением цен на внутреннем рынке. В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение "Русалу", чтобы компания до 30 апреля изменила условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри РФ. Сроки продлевались дважды еще на месяц, однако в середине июля служба возбудила дело за неисполнение предупреждения.

свердловская область

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промышленность, газ, свердловская область, русал