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Суд отклонил кассацию "Аксельфарма"

Суд отклонил кассацию "Аксельфарма" - 01.10.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил кассацию "Аксельфарма"

Суд по интеллектуальным правам отклонил кассацию компании "Аксельфарм" на судебный акт апелляционной инстанции, которая вслед за Федеральной антимонопольной... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:09+0300

2026-10-01T17:09+0300

2026-10-01T17:09+0300

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил кассацию компании "Аксельфарм" на судебный акт апелляционной инстанции, которая вслед за Федеральной антимонопольной службой России признала актом недобросовестной конкуренции введение "Аксельфармом" в оборот противоопухолевого дженерика "Руксолитиниб", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд по интеллектуальным правам не усмотрел оснований для отмены обжалуемого судебного акта, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции – без изменения", - сказал собеседник агентства. ФАС России в октябре 2024 года сообщила, что признала "Аксельфарм" нарушителем закона о защите конкуренции, так как компания незаконно, с нарушением патента американской Incyte Holdings Corporation, производила дженерик лекарственного препарата "Руксолитиниб". Ведомство предписало компании прекратить введение "Руксолитиниба" в гражданский оборот до истечения срока действия патента и перечислить в бюджет около 961 миллиона рублей незаконно полученного дохода. Компания оспорила акты ФАС в суде, и арбитражный суд Москвы в ноября 2025 года ее поддержал. Но Девятый арбитражный апелляционный суд решение первой инстанции отменил и признал решение и предписание ФАС законными. В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает иск ВАС о взыскании с "Аксельфарма" около 961 миллиона рублей. Incyte Holdings Corporation владеет евразийским патентом на "Руксолитиниб", который охраняется до 2028 года. Фармкомпания Novartis производит и продает это лекарство в Европе.

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бизнес, россия, общество , москва, европа, novartis